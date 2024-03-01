"Блиновская" объявила о новом марафоне из СИЗО и пообещала научить ценить жизнь

От лица инфобизнесменши Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО. В программе обещали пролить свет на историю задержания "королевы марафонов", рассказать о неуплаченных налогах, о ком-то, кто якобы стоит за всей этой ситуацией, и работе над ошибками. На внезапный анонс из изолятора обратил внимание SHOT.

Объявление нового марафона было сделано на официальном сайте блогерши. Причём текст анонса составлен в стиле Блиновской — поверить в то, что это её слог, нетрудно.

"Быть автором своей жизни легко! Однако многие заходят в тупик, будучи уверенными, что они всё способны контролировать. Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно всё, что в ней происходит", — говорится в публикации.

Адвокат "королевы марафонов" рассказал телеграм-каналу, что сайт был взломан и по этому поводу уже составляется заявление в правоохранительные органы. Кстати, соцсети Блиновской взламывают не впервые, этот случай стал уже пятым. И хотя стоит признать, что мошенникам удался весьма убедительный анонс, верить ему не стоит — интернет в СИЗО Блиновской не провели.