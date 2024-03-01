"Блиновская" объявила о новом марафоне из СИЗО и пообещала научить ценить жизнь
SHOT: От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
От лица инфобизнесменши Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО. В программе обещали пролить свет на историю задержания "королевы марафонов", рассказать о неуплаченных налогах, о ком-то, кто якобы стоит за всей этой ситуацией, и работе над ошибками. На внезапный анонс из изолятора обратил внимание SHOT.
Объявление нового марафона было сделано на официальном сайте блогерши. Причём текст анонса составлен в стиле Блиновской — поверить в то, что это её слог, нетрудно.
"Быть автором своей жизни легко! Однако многие заходят в тупик, будучи уверенными, что они всё способны контролировать. Я больше про состояние потока… Когда ты начинаешь осознавать каждый поворот в своей жизни и ценить абсолютно всё, что в ней происходит", — говорится в публикации.
Адвокат "королевы марафонов" рассказал телеграм-каналу, что сайт был взломан и по этому поводу уже составляется заявление в правоохранительные органы. Кстати, соцсети Блиновской взламывают не впервые, этот случай стал уже пятым. И хотя стоит признать, что мошенникам удался весьма убедительный анонс, верить ему не стоит — интернет в СИЗО Блиновской не провели.
Ранее Life.ru сообщал о том, что долг Блиновской за неуплату налогов стал меньше на миллион рублей. После соответствующей экономической экспертизы выяснилось, что долг блогерши был несколько меньше, чем ей предъявили. Было 907 миллионов рублей, стало 906 млн с небольшим. Штрафы и пени в этих суммах не учтены.