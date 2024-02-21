Сумма долга Елены Блиновской по налогам снизилась до 906 миллионов рублей
Сумма долга Елены Блиновской по налогам снизилась на миллион рублей, сообщили в правоохранительных органах. Согласно результатам проведённой экономической экспертизы, на данный момент "королева марафонов" должна государству немногим более 906 миллионов рублей без учётов штрафов и пеней.
"Изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 миллионов рублей, а после дополнительной проверки — 907 миллионов рублей. Сейчас стало известно, что сумма недоимки по результатам проведённой экономической экспертизы составляет чуть более 906 миллионов рублей", — рассказал собеседник ТАСС.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2022 года, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, на данный момент она должна государству почти полтора миллиарда рублей. Изначально блогершу отправили под домашний арест, однако она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была вынуждена "переехать" в одно из московских СИЗО. К слову, она пыталась обжаловать долг, но, видимо, не ожидала, что представители Федеральной налоговой службы принесут в суд толстую стопку из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya