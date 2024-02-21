Сумма долга Елены Блиновской по налогам снизилась до 906 миллионов рублей

Сумма долга Елены Блиновской по налогам снизилась на миллион рублей, сообщили в правоохранительных органах. Согласно результатам проведённой экономической экспертизы, на данный момент "королева марафонов" должна государству немногим более 906 миллионов рублей без учётов штрафов и пеней.

"Изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 миллионов рублей, а после дополнительной проверки — 907 миллионов рублей. Сейчас стало известно, что сумма недоимки по результатам проведённой экономической экспертизы составляет чуть более 906 миллионов рублей", — рассказал собеседник ТАСС.