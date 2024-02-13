Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 14:16
10101

Дети болеют, муж не спит: Блиновская пожаловалась суду на жизнь, прося об освобождении из СИЗО

SHOT: Блиновская рассказывала о больных детях, прося суд об освобождении из СИЗО

Прося суд изменить меру пресечения, Елена Блиновская вспомнила о детях и супруге, который из-за проблем блогерши вынужден спать всего по несколько часов в сутки. На видео SHOT — то, как "королева марафонов" пыталась разжалобить суд сегодня, 13 февраля.

Блиновская пожаловалась суду на жизнь, прося об освобождении из СИЗО. Видео © SHOT

"Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент... Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних... Мой муж спит по два-три часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом", — сказала блогерша.

По мнению блогерши, нынешняя мера пресечения является "слишком строгой". По её мнению, завершающееся расследование уголовного дела, арест имущества и счетов Блиновской, которые полностью покрывают ущерб, делают обвиняемую более полезной не в камере, а на свободе.

СМИ узнали, когда может завершиться предварительное расследование дела Блиновских
СМИ узнали, когда может завершиться предварительное расследование дела Блиновских

Напомним, Елена Блиновская попала в лапы российского правосудия в апреле 2022 года, когда пыталась покинуть страну на арендованном с водителем автомобиле. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент сумма её долга достигла примерно полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако она систематически нарушала условия содержания, из-за чего её отправили в одно из московских СИЗО. Находясь за решёткой, Блиновская решила обжаловать свой долг, однако представители ФНС принесли в суд гору из 28 томов уголовного дела. Тем временем родственники блогерши могут объявить о банкротстве. Сегодня, 13 февраля, суд отклонил её апелляцию об изменении меры пресечения.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров