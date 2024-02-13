Дети болеют, муж не спит: Блиновская пожаловалась суду на жизнь, прося об освобождении из СИЗО

Прося суд изменить меру пресечения, Елена Блиновская вспомнила о детях и супруге, который из-за проблем блогерши вынужден спать всего по несколько часов в сутки. На видео SHOT — то, как "королева марафонов" пыталась разжалобить суд сегодня, 13 февраля.

"Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент... Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних... Мой муж спит по два-три часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом", — сказала блогерша.