Плакала и просила отпустить к детям: Появилось первое видео с находящейся в СИЗО Блиновской
Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО
Московский городской суд отклонил жалобу защиты Елены Блиновской, оставив блогершу в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Елена Блиновская на заседании Мосгорсуда. Видео © LIFE
"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22.01.2024 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Находясь на заседании, "королева марафонов" расплакалась и просила перевести её под домашний арест. Блогерша заявила, что у неё болеют дети и, находясь дома, она сможет принести больше пользы. Блиновская останется в СИЗО минимум до 26 апреля.
"Я мать четырёх детей, я преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем меня и моих детей", — сказала Блиновская.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент сумма её долга достигла примерно полутора миллиардов рублей. Изначально "королеву марафонов" отправили под домашний арест, однако она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была вынуждена переехать в московский СИЗО № 6 "Печатники". Уже будучи арестанткой, Блиновская решила обжаловать свой долг, но, видимо, не ожидала, что представители налоговиков принесут на заседание 28 томов уголовного дела. Тем временем на фоне неподъёмного долга родственники блогерши могут объявить о банкротстве.
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