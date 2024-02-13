Плакала и просила отпустить к детям: Появилось первое видео с находящейся в СИЗО Блиновской

Московский городской суд отклонил жалобу защиты Елены Блиновской, оставив блогершу в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Елена Блиновская на заседании Мосгорсуда. Видео © LIFE

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22.01.2024 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Находясь на заседании, "королева марафонов" расплакалась и просила перевести её под домашний арест. Блогерша заявила, что у неё болеют дети и, находясь дома, она сможет принести больше пользы. Блиновская останется в СИЗО минимум до 26 апреля.