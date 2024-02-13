СМИ узнали, когда может завершиться предварительное расследование дела Блиновских

Следственный комитет (СК) России планирует в марте завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Блогершу обвиняют в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, а также неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"По результатам налоговой экспертизы, назначенной ранее в рамках уголовного дела о неуплате налогов, следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции. Результаты ожидается получить в конце февраля или в марте", — сказал собеседник агентства.