СМИ узнали, когда может завершиться предварительное расследование дела Блиновских
ТАСС: Следствие по делу Блиновских может закончиться в марте
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Следственный комитет (СК) России планирует в марте завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Блогершу обвиняют в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, а также неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
"По результатам налоговой экспертизы, назначенной ранее в рамках уголовного дела о неуплате налогов, следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции. Результаты ожидается получить в конце февраля или в марте", — сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Блиновской на решение об ужесточении меры пресечения за нарушение установленных ранее ограничений в рамках избранного ей домашнего ареста.
Напомним, дело в отношении основательницы "Марафона желаний" было заведено в апреле 2023 года. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг примерно полутора миллиардов рублей. Сперва суд отправил блогершу под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники". Позднее представители ФНС принесли в качестве доказательств 28 томов уголовного дела весом в 30 килограммов, после того как Блиновская решила обжаловать свой полуторамиллиардный долг по налогам. Тем временем на фоне неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.