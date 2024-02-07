Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО
Правозащитница Ботова: Блиновская сможет делать в СИЗО маникюр и педикюр
В женском СИЗО "Печатники" есть салон красоты, где "королева марафонов" Елена Блиновская сможет привести себя в порядок, правда, эта услуга — платная. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова.
По её словам, когда арестант поступает в СИЗО, на его имя заводится специальный лицевой счет. Пополнять его могут, к примеру, родственники. С этого счёта будет списываться плата за парикмахерскую, спортзал, продукты из магазина или заказанную из ресторана еду.
"Это женское СИЗО, девушкам надо следить за собой. Есть услуги стрижки, окрашивания, маникюр и педикюр", — поведала правозащитница.
Ранее стало известно, что Блиновская содержится в четырёхместной камере, где есть телевизор, холодильник и душ. У неё три соседки, они обвиняются в ненасильственных преступлениях. Одна из соседок блогерши — кандидат, а другая — доктор наук.
Напомним, дело в отношении Елены Блиновской было заведено в апреле 2023 года. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг примерно полутора миллиардов рублей. Сперва суд отправил "королеву марафонов" и мать двоих детей под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники".
ТАСС / Софья Сандурская