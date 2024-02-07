Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО

В женском СИЗО "Печатники" есть салон красоты, где "королева марафонов" Елена Блиновская сможет привести себя в порядок, правда, эта услуга — платная. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова.

По её словам, когда арестант поступает в СИЗО, на его имя заводится специальный лицевой счет. Пополнять его могут, к примеру, родственники. С этого счёта будет списываться плата за парикмахерскую, спортзал, продукты из магазина или заказанную из ресторана еду.