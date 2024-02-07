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7 февраля, 16:03

Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО

Правозащитница Ботова: Блиновская сможет делать в СИЗО маникюр и педикюр

В женском СИЗО "Печатники" есть салон красоты, где "королева марафонов" Елена Блиновская сможет привести себя в порядок, правда, эта услуга — платная. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова.

По её словам, когда арестант поступает в СИЗО, на его имя заводится специальный лицевой счет. Пополнять его могут, к примеру, родственники. С этого счёта будет списываться плата за парикмахерскую, спортзал, продукты из магазина или заказанную из ресторана еду.

"Это женское СИЗО, девушкам надо следить за собой. Есть услуги стрижки, окрашивания, маникюр и педикюр", поведала правозащитница.

Ранее стало известно, что Блиновская содержится в четырёхместной камере, где есть телевизор, холодильник и душ. У неё три соседки, они обвиняются в ненасильственных преступлениях. Одна из соседок блогерши — кандидат, а другая — доктор наук.

Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья
Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья

Напомним, дело в отношении Елены Блиновской было заведено в апреле 2023 года. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг примерно полутора миллиардов рублей. Сперва суд отправил "королеву марафонов" и мать двоих детей под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники".

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Алексей Берковиц
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