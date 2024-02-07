Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО являются кандидат и доктор наук
Сокамерницами блогерши Елены Блиновской в московском СИЗО № 6 "Печатники" являются кандидат и доктор наук. "Королева марафонов" содержится в обычной четырёхместной камере.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на информированный источник, все арестованные женщины впервые попали в места лишения свободы. Собеседник агентства объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.
Напомним, дело в отношении Блиновской заведено в апреле 2023 года. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг примерно полутора миллиардов рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники". На фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.
ТАСС / Софья Сандурская