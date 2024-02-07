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7 февраля, 05:16

Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО являются кандидат и доктор наук

Сокамерницами блогерши Елены Блиновской в московском СИЗО № 6 "Печатники" являются кандидат и доктор наук. "Королева марафонов" содержится в обычной четырёхместной камере.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на информированный источник, все арестованные женщины впервые попали в места лишения свободы. Собеседник агентства объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Улик против миллиардерши Блиновской набралось на 28 томов весом 30 кг
Улик против миллиардерши Блиновской набралось на 28 томов весом 30 кг

Напомним, дело в отношении Блиновской заведено в апреле 2023 года. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг примерно полутора миллиардов рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники". На фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.

Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья
Блиновская из СИЗО прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья
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ТАСС / Софья Сандурская

Иван Косицын
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