Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО являются кандидат и доктор наук

Сокамерницами блогерши Елены Блиновской в московском СИЗО № 6 "Печатники" являются кандидат и доктор наук. "Королева марафонов" содержится в обычной четырёхместной камере.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на информированный источник, все арестованные женщины впервые попали в места лишения свободы. Собеседник агентства объяснил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.