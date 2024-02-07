Блиновской в СИЗО доступны салон красоты и спортзал
Блиновская может посещать салон красоты и спортзал в СИЗО
Блогерша Елена Блиновская может воспользоваться салоном красоты СИЗО № 6 "Печатники", в который её поместили после ареста. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова, которая посетила "королеву марафонов" в изоляторе.
"В СИЗО "Печатники" есть настоящий салон красоты, где заключённые могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом. Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться", — прокомментировала член комиссии.
Ботова также рассказала, что блогерша содержится в четырёхместной камере, где есть телевизор, холодильник и душ. У неё три соседки, они не судимы, но обвиняются в ненасильственных преступлениях.
Напомним, дело в отношении Блиновской заведено в апреле 2023 года. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, на данный момент её долг достиг примерно полутора миллиардов рублей. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, но она регулярно нарушала условия меры пресечения, из-за чего была отправлена в московское СИЗО № 6 "Печатники". На фоне скандального дела и неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве. После ареста Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 мест, где она прошла медицинское обследование. Теперь же её перевели в обычную камеру. Известно, что сокамерницами блогерши в московском СИЗО являются кандидат и доктор наук.