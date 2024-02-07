Блиновской в СИЗО доступны салон красоты и спортзал

Блогерша Елена Блиновская может воспользоваться салоном красоты СИЗО № 6 "Печатники", в который её поместили после ареста. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова, которая посетила "королеву марафонов" в изоляторе.

"В СИЗО "Печатники" есть настоящий салон красоты, где заключённые могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом. Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться", — прокомментировала член комиссии.