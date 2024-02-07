Бизнес-империя мужа Блиновской с треском рушится на фоне проблем со счетами и огромных долгов

Бизнес-империя Алексея Блиновского с треском рушится из-за проблем со счетами и огромных долгов. По данным SHOT, из двенадцати организаций мужа "королевы марафонов" три уже находятся в стадии ликвидации. В частности, в ближайшие дни перестанет существовать IT-компания "Подари мечту", которая задолжала налоговикам 2,3 миллиона рублей.