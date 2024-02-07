Бизнес-империя мужа Блиновской с треском рушится на фоне проблем со счетами и огромных долгов
SHOT: Муж Блиновской ликвидирует бизнес на фоне проблем со счетами
Алексей Блиновский в суде (справа). Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда
Бизнес-империя Алексея Блиновского с треском рушится из-за проблем со счетами и огромных долгов. По данным SHOT, из двенадцати организаций мужа "королевы марафонов" три уже находятся в стадии ликвидации. В частности, в ближайшие дни перестанет существовать IT-компания "Подари мечту", которая задолжала налоговикам 2,3 миллиона рублей.
По данным телеграм-канала, процедуру ликвидации на данный момент также проходят компания по производству одежды "Три кошки" и контора по переработке морепродуктов "Аквакультура". Всего у звёздной пары арестовано активов на 64 миллиарда рублей.
Напомним, Елена Блиновская попала в лапы правосудия в апреле 2023 года, когда пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, а её долг перед налоговиками неуклонно растёт, достигнув уже примерно полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил блогершу под домашний арест, однако постоянные нарушения меры пресечения вынудили Фемиду изменить её на СИЗО. Теперь новоиспечённая арестантка ожидает приговора в московском СИЗО № 6 "Печатники", где, по данным Лайфа, у неё будет всё, как у остальных, в том числе регулярные уборки туалета. Тем временем на фоне неподъёмного долга родственники Блиновской могут объявить о банкротстве.