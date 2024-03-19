Юрист оценила шансы подавшей на развод Лерчек разделить нажитое с мужем имущество
Юрист Александрова: Тяжбы по разделу имущества четы Чекалиных могут затянуться
Блогеры Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Telegram / "Lerchek теперь тут"
Брак блогеров Валерии и Артёма Чекалиных будут расторгать в судебном порядке, поскольку у супругов есть несовершеннолетние дети. Как отметила юрист Людмила Александрова, звёздную пару разведут в любом случае, а вот тяжбы по разделу имущества могут затянуться.
"Как мы знаем, у Чекалиных трое детей, соответственно, их дело будет проходить через суд. Могу сказать, что брак будет расторгнут в любом случае, если один из супругов твёрдо намеревается это сделать", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.
Она предположила, что Чекалины могли договориться между собой по поводу бракоразводного процесса. В таком случае, по словам юриста, муж Лерчек может подтвердить намерение развестись, направив соответствующее обращение в мировой суд, — этот шаг, к слову, значительно ускорит процесс. А в случае, если супруги заключат нотариальное соглашение о разделе совместного имущества, никаких судебных тяжб после развода не последует, резюмировала Александрова.
Ранее стало известно, что Валерия Чекалина решила расстаться с супругом Артёмом. Заседание по делу о разводе звёздных блогеров назначили на 25 марта. У пары есть трое детей: двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев. По слухам, последние месяцы супруги уже не живут вместе, у Лерчек появилось новое увлечение — её тренер по танцам.
Напомним, что проблемы в звёздной семье начались ещё год назад, когда Лерчек обвинили в неуплате налогов. При этом уже в декабре адвокат заверил, что все неурядицы были решены, а семья сумела расплатиться со всеми долгами. А в начале марта пара даже заявила, что СК прекратил уголовное дело.