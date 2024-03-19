Юрист оценила шансы подавшей на развод Лерчек разделить нажитое с мужем имущество

Брак блогеров Валерии и Артёма Чекалиных будут расторгать в судебном порядке, поскольку у супругов есть несовершеннолетние дети. Как отметила юрист Людмила Александрова, звёздную пару разведут в любом случае, а вот тяжбы по разделу имущества могут затянуться.

"Как мы знаем, у Чекалиных трое детей, соответственно, их дело будет проходить через суд. Могу сказать, что брак будет расторгнут в любом случае, если один из супругов твёрдо намеревается это сделать", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.