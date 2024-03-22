Стало известно о завершении следствия по делу Блиновских, им расширили обвинение

Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах передаёт ТАСС.

Один из источников сообщил, что по завершении предварительного расследования органы следствия решили расширить обвинение, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества, приобретённых ими преступным путём. Теперь этот показатель поднялся с отметки в 43 миллиона рублей до более 700 миллионов рублей. В то же время им обоим также вменяют неуплату налогов на сумму, превышающую 900 миллионов рублей, а Алексея ещё и обвиняют в совершении деяний, предусмотренных статьёй 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

Информагентство рассказало, что обвинение в окончательной редакции предъявят в пятницу, 22 марта. Стоит отметить, что мужу Елены Блиновской уже в четверг, 21 марта, объявили об окончании предварительного следствия. В связи с тем, что обвинение изменилось в деталях, как сообщает источник информагентства, он свою вину отказался признавать.

"Позиция Блиновской в этой связи также немного изменилась: сейчас она признаёт вину только в неуплате налогов", — сообщает ТАСС.