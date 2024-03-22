Стало известно о завершении следствия по делу Блиновских, им расширили обвинение
ТАСС: Следствие по делу Блиновских завершено, им расширили обвинение
Елена Блиновская с мужем Алексеем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах передаёт ТАСС.
Один из источников сообщил, что по завершении предварительного расследования органы следствия решили расширить обвинение, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества, приобретённых ими преступным путём. Теперь этот показатель поднялся с отметки в 43 миллиона рублей до более 700 миллионов рублей. В то же время им обоим также вменяют неуплату налогов на сумму, превышающую 900 миллионов рублей, а Алексея ещё и обвиняют в совершении деяний, предусмотренных статьёй 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".
Информагентство рассказало, что обвинение в окончательной редакции предъявят в пятницу, 22 марта. Стоит отметить, что мужу Елены Блиновской уже в четверг, 21 марта, объявили об окончании предварительного следствия. В связи с тем, что обвинение изменилось в деталях, как сообщает источник информагентства, он свою вину отказался признавать.
"Позиция Блиновской в этой связи также немного изменилась: сейчас она признаёт вину только в неуплате налогов", — сообщает ТАСС.
Другой источник сообщил ещё одну интересную подробность дела. По его словам, следствие считает Блиновскую "идеологом и зачинщиком совершённых преступных деяний". После того как семейка блогеров ознакомится с материалами дела, его передадут в прокуратуру, которая, в свою очередь, затем направит его в суд в случае утверждения обвинительного заключения.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. "Королеву марафонов" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. На данный момент сумма её долга государству снизилась до 906 миллионов рублей.