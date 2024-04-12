СМИ сообщили о задержании Дмитрия Портнягина

Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, в ближайшее время его привезут в Москву.

Портнягин сообщил, что собирается выехать в Москву. Видео © Telegram / Трансформатор

Пару часов назад он вышел на связь с подписчиками и сам сообщил, что собирается выехать в Москву. Помимо того, он также анонсировал дополнительную гуманитарную помощь находящимся в зоне проведения СВО.