СМИ сообщили о задержании Дмитрия Портнягина
Mash: Портнягина задержали в Ростовской области
Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области. Об этом пишет Mash. По данным телеграм-канала, в ближайшее время его привезут в Москву.
Портнягин сообщил, что собирается выехать в Москву. Видео © Telegram / Трансформатор
Пару часов назад он вышел на связь с подписчиками и сам сообщил, что собирается выехать в Москву. Помимо того, он также анонсировал дополнительную гуманитарную помощь находящимся в зоне проведения СВО.
"Сейчас ещё нахожусь в городе Токмак. Неcмотря на прошедшие события плюс напряжённую обстановку, поездка с гуманитарной помощью прошла хорошо", — написал Портнягин в своём телеграм-канале, опубликовав видео на фоне солнечного города.
Напомним, вчера стало известно, что Портнягины стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Блогер задолжал почти 64 миллиона рублей. Сообщалось об аресте его супруги. После этого автор книг "Трансформатор" вышел на связь из зоны СВО и сказал, что уладит все вопросы. Обещание он, кстати, сдержал в этот же день — долг был погашен в полном объёме.
Telegram / Трансформатор