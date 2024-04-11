Портнягин полностью возместил ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов
Дмитрий Портнягин с женой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин и его супруга полностью возместили ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 2 ст. 198 УК РФ и пп. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба", — говорится в сообщении ведомства.
Там рассказали, что в отношении семьи Портнягиных завели дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. По информации следователей, с 2018 по 2020 год супруги недоплатили более 124 миллионов рублей налогов и более 91 миллиона из них перевели на счета третьих юрлиц. Также у них накапали пени на сумму 64 миллиона рублей.
Как уже писал Life.ru, автор книги "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин задолжал государству более 60 млн рублей. Сообщалось, что ему может грозить до 10 лет колонии. Также сегодня стало известно, что полиция задержала жену предпринимателя Екатерину. После таких новостей Портнягин сам вышел на связь из зоны СВО, опубликовал фото и пообещал погасить долги.