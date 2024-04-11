Портнягин полностью возместил ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин и его супруга полностью возместили ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 2 ст. 198 УК РФ и пп. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба", — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что в отношении семьи Портнягиных завели дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. По информации следователей, с 2018 по 2020 год супруги недоплатили более 124 миллионов рублей налогов и более 91 миллиона из них перевели на счета третьих юрлиц. Также у них накапали пени на сумму 64 миллиона рублей.