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11 апреля, 12:46

Жену Портнягина отпустили? Представитель бизнесмена и СК "разошлись в показаниях"

SHOT сообщил, что жену бизнесмена Портнягина выпустили из СК

Пресс-секретарь Дмитрия Портнягина заявила в беседе с SHOT, что его супругу выпустили из здания Следственного комитета. По словам представителей бизнесмена, "все недоимки, штрафы и пени по налогам погашены, все претензии урегулированы". Однако в самом СК оказались не в курсе, что они отпустили жену предпринимателя. По данным собеседников телеграм-канала, эта информация не соответствует действительности.

Портнягин вышел на связь из зоны СВО, опубликовал фото и пообещал погасить долги
Портнягин вышел на связь из зоны СВО, опубликовал фото и пообещал погасить долги

Как уже писал Life.ru, автор книг "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин задолжал государству более 60 млн рублей. Ему может грозить до 10 лет колонии — возбуждено сразу два дела, ещё и по статье "Отмывание денежных средств" в особо крупном размере. А сегодня стало известно, что полиция задержала жену предпринимателя Екатерину, так как она может быть причастна к уклонению от уплаты налогов.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin

Марина Калегина
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