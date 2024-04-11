Жену Портнягина отпустили? Представитель бизнесмена и СК "разошлись в показаниях"

Пресс-секретарь Дмитрия Портнягина заявила в беседе с SHOT , что его супругу выпустили из здания Следственного комитета. По словам представителей бизнесмена, "все недоимки, штрафы и пени по налогам погашены, все претензии урегулированы". Однако в самом СК оказались не в курсе, что они отпустили жену предпринимателя. По данным собеседников телеграм-канала, эта информация не соответствует действительности.

Как уже писал Life.ru, автор книг "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин задолжал государству более 60 млн рублей. Ему может грозить до 10 лет колонии — возбуждено сразу два дела, ещё и по статье "Отмывание денежных средств" в особо крупном размере. А сегодня стало известно, что полиция задержала жену предпринимателя Екатерину, так как она может быть причастна к уклонению от уплаты налогов.