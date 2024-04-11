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11 апреля, 11:58
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Портнягин вышел на связь из зоны СВО, опубликовал фото и пообещал погасить долги

Дмитрий Портнягин. Обложка © Telegram / Трансформатор

Дмитрий Портнягин. Обложка © Telegram / Трансформатор

Бизнесмен Дмитрий Портнягин вышел на связь с подписчиками и заявил, что находится сейчас в зоне спецоперации. Он отметил, что против него дело завели по ст. 198 УК РФ "Уклонение физлица от уплаты налогов", и пообещал уже сегодня всё погасить.

"Выхожу на связь из зоны СВО, недалеко от ЛБС — линии боевого соприкосновения. Только появилась связь, увидел новости. <...> Я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн рублей", — написал он в своём телеграм-канале.

Между тем обыски прошли в квартире в "Москве-Сити" и в доме в Наро-Фоминске, который чета Портнягиных пытается продать за 250 миллионов рублей, пишет SHOT. Кстати, его семья почти всё время живёт в Дубае — супругу Екатерину задержали сразу по прилёте. Сейчас она на допросе в Следственном комитете.

По данным телеграм-канала, Портнягину может грозить до 10 лет колонии — возбуждено сразу два дела, ещё и по статье "Отмывание денежных средств" в особо крупном размере. Ранее он даже судился с налоговой, чтобы снизить долг в размере 62 млн рублей. Однако на данный момент долг бизнес-коуча перед ФНС превышает уже 124 миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что автор книг "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин задолжал государству более 60 млн рублей. Однако сам бизнесмен с суммой не согласен и подал иск против ФНС России в Арбитражный суд Московской области. Сегодня стало известно, что полиция задержала жену предпринимателя, так как она может быть причастна к уклонению от уплаты налогов.

Александра Мышляева
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