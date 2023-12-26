Блогер Портнягин подал в суд на ФНС в попытках оспорить многомиллионный долг
Бизнес-тренер Портнягин пытается оспорить долг перед ФНС в 64 миллиона рублей
Дмитрий Портнягин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin
Бизнес-тренер Дмитрий Портнягин всеми силами пытается оспорить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным SHOT, автор книг "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 задолжал государству 63 992 318 рублей.
В попытках сбить сумму блогер подал заявление в Арбитражный суд Московской области на ФНС с требованием отменить решения об отчислениях наро-фоминской службы от 14 июня и ФНС Подмосковья от 18 августа. К слову, на данный момент Портнягин находится в Дубае, где даже решил взять кредит.
Ранее актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, попал на крупный счёт от Федеральной налоговой службы. Он задолжал государству около 200 тысяч рублей.