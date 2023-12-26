Блогер Портнягин подал в суд на ФНС в попытках оспорить многомиллионный долг

Бизнес-тренер Дмитрий Портнягин всеми силами пытается оспорить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным SHOT , автор книг "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 задолжал государству 63 992 318 рублей.

В попытках сбить сумму блогер подал заявление в Арбитражный суд Московской области на ФНС с требованием отменить решения об отчислениях наро-фоминской службы от 14 июня и ФНС Подмосковья от 18 августа. К слову, на данный момент Портнягин находится в Дубае, где даже решил взять кредит.