Почему на самом деле попал под проверку силовиков бизнес-клуб блогера Портнягина Не очень удачливый бизнесмен Валерий Немировский остановил работу московского бизнес-клуба Club 500 из-за того, что якобы миллионеры не приняли его в свои ряды. Теперь клуб хочет его наказать. У Лайфа есть подозрение, что это была спланированная акция. 27 октября, 05:46 4213 4213 Дмитрий Портнягин, Валерий Немировский. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin, © VK / Валерий Немировский, © Shutterstock

Что произошло в Club 500

Руководство Club 500 намерено написать заявление в Следственный комитет на общественника Валерия Немировского, по жалобе которого столичные полицейские на четыре часа закрыли заведение и проводили в нём проверку.

Дмитрий Портнягин. Фото © VK / Дмитрий Портнягин

Как выяснилось, скандал вспыхнул из-за того, что мужчина хотел стать членом закрытого бизнес-клуба, принадлежащего известному бизнес-блогеру, миллионеру, автору книги о том, как стать коммерсантом, Дмитрию Портнягину. По решению владельцев в него принимают лишь успешных бизнесменов-мультимиллионеров с подтверждёнными активами и доходами.

Служба безопасности Club 500 проверила кандидата и выяснила, что все четыре принадлежавшие Немировскому фирмы уже давно закрыты, он даже не работает как ИП — лишь возглавляет некое общественное движение, больше года не предоставляющее в ФНС никакой налоговой отчётности.

В итоге в членстве общественнику отказали — и он, видимо, разобиделся и вызвал полицию, обвинив сотрудников Club 500 в мошенничестве.

Спланированная медиаатака или случайность

Полицейские ещё только приступили к проверке, когда целый ряд телеграм-каналов опубликовал информацию, что якобы сотрудников заведения задерживают, изымают технику, а Дмитрия Портнягина обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере и отмыве денег. Счета коммерсанта, мол, уже арестованы.

На этом фоне сразу вспоминались резонансные истории с задержаниями и арестами топовых инфоблогеров вроде Елены Блиновской и семьи Лерчек, когда приводились оценки объёма рынка марафонов и тренингов личностного роста — по некоторым данным, он оценивался в 2,6 млрд рублей в год.

Впрочем, как заявил телеграм-каналу SHOT адвокат Портнягина Евгений Грицков, подтверждений нарушения закона сотрудники полиции во время работы в клубе не нашли. По его словам, на данный момент у налоговой нет претензий к Club 500 и к семье Портнягиных.

Телеграм-канал SHOT сумел связаться с зачинщиком скандала Немировским, и тот подтвердил, что действительно вызвал в клуб полицию, потому что считает его руководство мошенниками. Правда, за дальнейшую беседу общественник почему-то потребовал 99 999 рублей.

Адвокат Евгений Грицков. Видео © t.me / SHOT

Кто такой Валерий Немировский

Валерию Немировскому 48 лет, уже много лет он живёт в подмосковном Красногорске и в 2014 году стал известным среди его жителей как кандидат на пост главы Красногорского муниципального района. Впрочем, несмотря на неплохую поддержку избирателей (тогда он занял второе место, набрав 16,3% голосов), стать мэром ему так и не удалось.

Помимо общественно-политической деятельности Немировский занимался бизнесом в Москве: здесь он держал автомастерские, торговал машинами, оборудованием, а также аудио- и видеоаппаратурой. Видимо, в какой-то момент что-то пошло не так — и фирмы начали закрываться. Последняя была ликвидирована по решению ФНС в 2021 году.

Валерий Немировский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vnemirovskiy

Параллельно с закрытием бизнеса имя бывшего кандидата в мэры города стало фигурировать в различных скандалах. Судя по районным СМИ, особенно "урожайным" выдался 2019 год.

В середине января красногорская пресса писала, что Немировский устроил дебош в одном из московских стриптиз-клубов. В ночь на 16 января мужчину якобы не пустили в ночное заведение — и он позвонил в полицию, сообщив, что там скрывается преступник.

Уже спустя несколько дней общественник устроил скандал с водителем такси. Согласно полицейским сводкам, накал страстей с выяснением отношений был таков, что снимать нетрезвого Немировского с крыши такси пришлось сотрудникам Росгвардии.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения. Валерий Немировский крушит офис, куда он приехал на переговоры. Фото © YouTube / Правозащитник Инфо

Криминальные хроники общественника

24 января 2019 года несостоявшийся глава Красногорска приезжал на переговоры в офис одной из фирм, расположенных в деловом центре "Москва-Сити". Похоже, стороны не смогли договориться — и раздосадованный Немировский разгромил помещение, нанеся ущерб в 1 млн рублей. После этого мужчина спустился на подземную парковку и зачем-то ещё оторвал номер от чьего-то Rolls-Royce Phantom.

В довершение скандалов в полицию обратился один из знакомых бизнесмена, который на Немировского написал заявление, обвинив в краже 14 млн рублей. В итоге по всем этим эпизодам на скандалиста завели несколько уголовных дел. Летом 2021 года Тушинский районный суд Москвы признал его виновным в хулиганстве, нанесении побоев, порче имущества и мошенничестве и назначил четыре года условно.

На сегодняшний день, ко всему прочему, Валерий Немировский крупный должник: сейчас в ФССП в его отношении открыто восемь исполнительных производств на сумму около 50 млн рублей. Часть из них, похоже, долги за материальный ущерб и невозвращение денег знакомым.

Восемь исполнительных производств на десятки миллионов рублей. Шлейф долгов тянется за Немировским как минимум с 2016 года. Фото © Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)

Зачем Немировский устроил скандал в Club 500

Официально Немировский никак не участвует в бизнесе — все его юрлица закрыты. Судя по его соцсетям, сейчас он занят тем, что ездит по различным увеселительным заведениям и делает видеоотчёты об их посещении. Впрочем, среди этого контента оказался один интересный пост, который вполне может пролить свет на истинные причины скандала, случившегося в бизнес-клубе Club 500.

В сентябре этого года общественник написал, что записался на курсы к одному из известных московских авантюристов, который зарабатывает на различных промахах и ошибках юристов фирм, составляющих различные документы и договоры. Подписчикам Немировский пообещал "на собственном примере показать, как обманывают современные коучи и наставники во всём мире" доверчивых обывателей. И уже спустя месяц в Москве случился скандал с бизнес-клубом Дмитрия Портнягина.

Впрочем, эта затея Немировскому может выйти боком.

— При неблагоприятном для Немировского исходе он может попасть под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). За это ему может грозить до двух лет лишения свободы, — рассказал Лайфу адвокат Максим Калинов. — К этому могут добавиться и компенсация убытков всех служб, приезжавших на место, а также выплаты пострадавшему клубу. Кроме того, учитывая, что скандалист сейчас может находиться на испытательном сроке, его условное наказание может превратиться в реальный срок.

Тот самый пост Валерия Немировского, который может указывать на то, что скандал с клубом Портнягина мог быть спланирован. Фото © VK / Валерий Немировский Зачем Немировский поднял скандал вокруг клуба мультимиллионеров? 0 Это зависть, личная обида и глупая месть Возможно, ему заплатили, чтобы клуб привлёк внимание налоговиков Меня не интересует жизнь мультимиллионеров, своих проблем хватает

Авторы Евгений Кузнецов