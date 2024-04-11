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Криминал

Жену бизнесмена Портнягина задержали за налоговые махинации по схеме Лерчек

Полиция задержала в Москве жену Портнягина, задолжавшего государству 64 млн рублей

11 апреля, 09:24
Дмитрий и Екатерина Портнягины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / portnyagin

Дмитрий и Екатерина Портнягины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / portnyagin

В Москве полиция задержала жену бизнесмена Дмитрия Портнягина, который должен государству около 64 миллионов рублей налоговых платежей. Предположительно, его супруга Екатерина может быть причастна к уклонению от уплаты налогов. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свой источник.

По предварительной информации, Портнягины скрывали свои доходы, а также легализовывали их по схеме блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и Елены Блиновской. Сейчас у бизнесмена проходят обыски. Силовики пришли в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, сооснователем которых выступает Портнягин.

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Ранее сообщалось, что автор книг "Трансформатор" и основатель закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин задолжал государству 63 992 318 рублей. Однако сам бизнесмен с суммой не согласен и подал иск против ФНС России в Арбитражный суд Московской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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