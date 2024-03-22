"Хитрый план": Адвокат предположил, как Лерчек хочет уйти от новых долгов с помощью развода
Адвокат Мухаметзянов: Чекалины могут разводиться ради процедуры банкротства
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Фото © Instagram (Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
При разводе блогерам Валерии и Артёму Чекалиным придётся делить многомиллионное имущество, но большую долю получит тот, с кем останутся трое несовершеннолетних детей. Однако, как рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов, такой ход развития событий возможен лишь в нескольких случаях.
Так, рассчитывать на преимущество при распределении имущества можно лишь, если ребёнок является инвалидом, в связи с чем нуждается в отдельном помещении. Во-вторых, если родитель, с которым останутся дети, имеет небольшой доход. Однако всё это не случай Чекалиных, отметил адвокат. Как он напомнил, недавно появилась информация о том, что развод блогерской четы якобы связан с новыми грядущими налоговыми разбирательствами. При таком раскладе супругам снова грозит опасность, а чтобы избежать её, они, вероятно, придумали "хитрый план".
"Разделив имущество, один из супругов может взять на себя все долги, а потом подать на банкротство. Также это можно сделать в судебном порядке, заключив мировое соглашение. Возможно, у Чекалиных именно такой план", — сказал Мухаметзянов в беседе с порталом "Страсти".
Ранее стало известно, что Валерия Чекалина решила расстаться с супругом Артёмом. Заседание по делу о разводе звёздных блогеров назначили на 25 марта. У пары есть трое детей: двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев. По слухам, последние месяцы супруги уже не живут вместе, у Лерчек появилось новое увлечение — её тренер по танцам.
Напомним, проблемы в звёздной семье начались ещё год назад, когда Лерчек обвинили в неуплате налогов. При этом уже в декабре адвокат заверил, что все неурядицы были решены, а семья сумела расплатиться со всеми долгами. В начале марта СК прекратил уголовное дело. Блогеры выплатили более 500 миллионов рублей долга.