"Хитрый план": Адвокат предположил, как Лерчек хочет уйти от новых долгов с помощью развода

При разводе блогерам Валерии и Артёму Чекалиным придётся делить многомиллионное имущество, но большую долю получит тот, с кем останутся трое несовершеннолетних детей. Однако, как рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов, такой ход развития событий возможен лишь в нескольких случаях.

Так, рассчитывать на преимущество при распределении имущества можно лишь, если ребёнок является инвалидом, в связи с чем нуждается в отдельном помещении. Во-вторых, если родитель, с которым останутся дети, имеет небольшой доход. Однако всё это не случай Чекалиных, отметил адвокат. Как он напомнил, недавно появилась информация о том, что развод блогерской четы якобы связан с новыми грядущими налоговыми разбирательствами. При таком раскладе супругам снова грозит опасность, а чтобы избежать её, они, вероятно, придумали "хитрый план".