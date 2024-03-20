Родители Чекалиных пытались примирить их в церкви, узнали СМИ

Брак четы блогеров Чекалиных, развалившийся недавно, мог быть спасён. По данным Mash, помирить Валерию (Лерчек) и Артёма пытались их родители, которые четыре месяца назад даже приехали с этой целью в загородный дом пока ещё супругов и даже водили их в церковь.