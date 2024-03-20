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20 марта, 07:40

Родители Чекалиных пытались примирить их в церкви, узнали СМИ

Mash: Родители четы Чекалиных хотели примирить разводящихся супругов

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek

Брак четы блогеров Чекалиных, развалившийся недавно, мог быть спасён. По данным Mash, помирить Валерию (Лерчек) и Артёма пытались их родители, которые четыре месяца назад даже приехали с этой целью в загородный дом пока ещё супругов и даже водили их в церковь.

Однако у них ничего не вышло, а в какой-то момент публика заметила у Лерчек следы побоев. Тем временем следователи, занимавшиеся громким уголовным делом блогеров, не верят в разлад между злостными неплательщиками налогов. По их мнению, развод — пиар-акция, которая, помимо прочего, позволит блогерам разделить имущество и дробить доходы.

Юрист оценила шансы подавшей на развод Лерчек разделить нажитое с мужем имущество
Юрист оценила шансы подавшей на развод Лерчек разделить нажитое с мужем имущество

Напомним, в марте звёздная чета Чекалиных подпала под уголовное дело: Лерчек обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере, а Артёма — в пособничестве. Однако уже в декабре пара заплатила по долгам, а в начале марта Следственный комитет прекратил уголовное дело. Тем не менее уже вскоре Валерия решила развестись с супругом, заседание суда пройдёт 25 марта. У пары есть трое детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев. По данным Mash, в последние месяцы блогеры не живут вместе, а Лерчек уже нашла нового мужчину — своего тренера по танцам.

Матвей Константинов
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