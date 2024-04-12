Жену бизнесмена Портнягина отпустили из СК, она скрылась через служебный вход
Супруга основателя закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрия Портнягина Екатерина покинула здание Следственного комитета. Дабы избежать беседы с журналистами, девушка скрылась через служебный вход, где её уже ждал автомобиль, пишет SHOT.
На кадрах видно, как жена предпринимателя покидает СК на заднем сидении роскошной иномарки. Она провела в компании правоохранителей порядка 12 часов.
Жену бизнесмена Портнягина отпустили из СК, она скрылась через служебный вход. Видео © t.me / SHOT
Напомним, что Портнягины стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Автор книг "Трансформатор" задолжал государству почти 64 миллиона рублей. После ареста супруги бизнесмен вышел на связь из зоны СВО и пообещал быстро уладить все вопросы. В этот же день долг был погашен в полном объёме.
t.me / SHOT