Жену бизнесмена Портнягина отпустили из СК, она скрылась через служебный вход

Супруга основателя закрытого бизнес-клуба Club 500 Дмитрия Портнягина Екатерина покинула здание Следственного комитета. Дабы избежать беседы с журналистами, девушка скрылась через служебный вход, где её уже ждал автомобиль, пишет SHOT.