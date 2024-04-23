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23 апреля, 07:56

Муж Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт, и попросил защиты у Бастрыкина

Блиновский записал обращение к главе СК из-за угрозы разрыва контракта с МО РФ

Муж королевы марафонов Алексей Блиновский обратился к председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжение" его контракта с Минобороны.

Обращение Алексея Блиновского к Александру Бастрыкину. Видео © SHOT

По данным SHOT, Блиновский подписал контракт с Минобороны месяц назад. Этот факт может быть использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, так как сейчас четверо их детей остались без попечения обоих родителей.

Перед отправкой в зону СВО муж Елены Блиновской вложил 50 миллионов рублей на закупку беспилотников для российской армии и сейчас в составе Донецкого корпуса занимается их сборкой и распределением между подразделениям. Служит Алексей вместе с бывшим адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым.

Life.ru публикует первые фото мужа Блиновской из зоны СВО
Life.ru публикует первые фото мужа Блиновской из зоны СВО

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывание денежных средств. На данный момент сумма её долга достигла 1,5 миллиарда рублей. Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца за многократные нарушения условий домашнего ареста. В марте следствие предъявило ей окончательное обвинение.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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