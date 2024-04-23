Муж Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт, и попросил защиты у Бастрыкина

Муж королевы марафонов Алексей Блиновский обратился к председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжение" его контракта с Минобороны.

Обращение Алексея Блиновского к Александру Бастрыкину. Видео © SHOT

По данным SHOT, Блиновский подписал контракт с Минобороны месяц назад. Этот факт может быть использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, так как сейчас четверо их детей остались без попечения обоих родителей.