Life.ru публикует первые фото мужа Блиновской из зоны СВО Муж Блиновской занимается сборкой беспилотников в зоне СВО 16 апреля, 08:19 Муж блогера Елены Блиновской служит в зоне СВО. Фото © Life.ru

Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями. Об этом сообщает SHOT и публикует первые фото Блиновского в военной форме.

Муж блогера Елены Блиновской служит в зоне СВО. Фото © Life.ru

Также телеграм-каналу стало известно, что перед отправкой на спецоперацию супруг "королевы марафонов" вложил в закупку БПЛА для Российской армии 50 млн рублей.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. Участием в боевых действиях предприниматель планирует реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе жены из СИЗО.

Авторы Александра Вишнякова