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Life.ru публикует первые фото мужа Блиновской из зоны СВО

Муж Блиновской занимается сборкой беспилотников в зоне СВО

16 апреля, 08:19
Муж блогера Елены Блиновской служит в зоне СВО. Фото © Life.ru

Муж блогера Елены Блиновской служит в зоне СВО. Фото © Life.ru

Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями. Об этом сообщает SHOT и публикует первые фото Блиновского в военной форме.

Муж блогера Елены Блиновской служит в зоне СВО. Фото © Life.ru

Муж блогера Елены Блиновской служит в зоне СВО. Фото © Life.ru

Также телеграм-каналу стало известно, что перед отправкой на спецоперацию супруг "королевы марафонов" вложил в закупку БПЛА для Российской армии 50 млн рублей.

Юрист рассказал, спасёт ли муж Блиновской бизнес и супругу участием в СВО
Юрист рассказал, спасёт ли муж Блиновской бизнес и супругу участием в СВО

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. Участием в боевых действиях предприниматель планирует реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе жены из СИЗО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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