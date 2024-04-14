Юрист рассказал, спасёт ли муж Блиновской бизнес и супругу участием в СВО

Участие мужа создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской Алексея в спецоперации (СВО) на Украине не поможет ему спасти бизнес и освободиться от уголовной ответственности. Также его решение никак не отразится на вызволении супруги из СИЗО. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, все разговоры о том, что Блиновский якобы уже проходит службу в составе Донецкого корпуса, не соответствуют действительности. Дело в том, что до недавнего времени лица, обвиняемые или осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не подлежали призыву в ВС России по контракту. Как известно, следствие признало мужа блогерши пособником в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере — именно второй состав вменяемого преступления, как подчеркнул юрист, относится к категории тяжких. Однако в конце марта текущего года в УК РФ и закон о мобилизации были внесены изменения, снимающие ограничения, связанные с категорией тяжести совершённого преступления. Исключением остаются уголовные составы, связанные с нарушением половой неприкосновенности, терроризмом и госизменой. Таким образом, у Алексея Блиновского только сейчас появилась теоретическая возможность подать заявление о заключении контракта с Минобороны.

"Даже если Блиновский отправится служить в зону СВО, этого будет недостаточно для освобождения его от уголовной ответственности. Для этого законом предусмотрено соблюдение одного из двух условий: лицо должно быть награждено госнаградой или быть уволенным со службы по истечении срока контракта или по ранению. Следует отметить, что потенциальные преференции, полученные Блиновским, никоим образом не распространяются ни на его супругу, ни на бизнес. Хотя бы потому, что это не предусмотрено законом", — сказал Хаминский.

Кроме того, с бизнесом четы Блиновских дела будут обстоять гораздо плачевнее, чем они себе это представляют. Как пояснил наш собеседник, закон не только не предусматривает прощение долга, но и устанавливает порядок возмещения вреда бюджету. А это, в свою очередь, означает возбуждение процедуры банкротства, розыск активов и многочисленные судебные процессы на долгие годы, резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного краха. Участием в боевых действиях предприниматель планирует реабилитироваться и попытаться повлиять на решение суда о переводе жены из СИЗО.