"Королеве марафонов" Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО
Елена Блиновская. Фото © ТАСС / Сандурская Софья
Российская телеведущая и блогер Елена Блиновская, пребывая в следственном изоляторе, начала собирать мозаику, которая выходит очень красивой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марии Ботовой.
В пятницу правозащитники провели проверку в женском следственном изоляторе. Правозащитница рассказала, что Блиновская пребывает в нормальном расположении духа и не жалуется на условия содержания или состояние здоровья, как и её сокамерницы. "Королеве марафонов" разрешили звонить родным, но она пока не успела воспользоваться этим правом. А ещё она нашла себе занятие.
"Блиновская собирает мозаику, вырисовывается силуэт девушки. Получается очень красиво... Они с сокамерницами по очереди читают друг другу вслух в течение часа каждый день", — рассказала Ботова.
Напомним, 5 апреля 2023 года прокуратура задержала Елену Блиновскую за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Объём её задолженности составил огромные 1,5 млрд рублей. В качестве меры пресечения её посадили под домашний арест, который блогерша регулярно нарушала, из-за чего её перевели в СИЗО. В марте телеведущей предъявили окончательное обвинение, вину за которое она признала лишь частично.