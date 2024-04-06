"Королеве марафонов" Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО

Российская телеведущая и блогер Елена Блиновская, пребывая в следственном изоляторе, начала собирать мозаику, которая выходит очень красивой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марии Ботовой.

В пятницу правозащитники провели проверку в женском следственном изоляторе. Правозащитница рассказала, что Блиновская пребывает в нормальном расположении духа и не жалуется на условия содержания или состояние здоровья, как и её сокамерницы. "Королеве марафонов" разрешили звонить родным, но она пока не успела воспользоваться этим правом. А ещё она нашла себе занятие.