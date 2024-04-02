ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ходе проверки Елены Блиновской не стала признавать рабочими расходами её траты на чартерные рейсы, строительство недвижимости и предметы искусства. Об этом было заявлено в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы по оспариванию привлечения блогерши к ответственности за налоговые нарушения. Защита Блиновской среди прочего не согласна с расчётами налоговой.

Как пишет РИА "Новости", представители ФНС пояснили, что расчёты расходов "королевы марафонов" производились на основе выплачиваемых её компаниями зарплат, дивидендов, лицензионных договоров, роялти и подобного. Однако в этот список не вошли "строительство дачного посёлка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам и так далее".