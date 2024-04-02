ФНС не сочла чартеры в Дубай рабочими расходами Блиновской
ФНС не сочла строительство посёлков в Крыму рабочими расходами Блиновской
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Федеральная налоговая служба (ФНС) в ходе проверки Елены Блиновской не стала признавать рабочими расходами её траты на чартерные рейсы, строительство недвижимости и предметы искусства. Об этом было заявлено в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы по оспариванию привлечения блогерши к ответственности за налоговые нарушения. Защита Блиновской среди прочего не согласна с расчётами налоговой.
Как пишет РИА "Новости", представители ФНС пояснили, что расчёты расходов "королевы марафонов" производились на основе выплачиваемых её компаниями зарплат, дивидендов, лицензионных договоров, роялти и подобного. Однако в этот список не вошли "строительство дачного посёлка в Алуште, чартерные рейсы в Дубай, размещение 32 человек в гостинице на Бали, покупка предметов искусства на десятки тысяч евро, документы по оздоровительным услугам и так далее".
Кроме того, продолжили представители ФНС, в своей отчётности Блиновская искажала некоторые данные, из-за чего её налоговые отчёты не могут быть точными.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании, на данный момент сумма её долга подобралась к космическим полутора миллиардам рублей. Изначально "королеву марафонов" оставили под домашним арестом, однако регулярные нарушения условий меры пресечения вынудили суд отправить её в СИЗО. Тем временем обвинение по делу всё расширяется и теперь следствие увеличило размер легализованных средств и имущества, приобретённого преступным путём, с 43 до 700 миллионов рублей. Окончательное обвинение было предъявлено 22 марта.