Звёздный отряд: Раскрыта личность знаменитого сослуживца мужа Блиновской на СВО

Алексей Блиновский, муж "королевы марафонов", которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне специальной военной операции служит вместе с бывшим адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. Как выяснил SHOT, семья давно связана со звёздным юристом. По словам самого Пашаева, он на СВО находится уже два года.

Муж Блиновской на СВО служит вместе с экс-адвокатом Михаила Ефремова Пашаевым. Видео © SHOT

Возникает вопрос: с кем же остались дети "королевы марафонов", если мама в СИЗО, а папа — на СВО? Адвокат Александр Добровинский рассказал SHOT, что в таких случаях опеку над несовершеннолетними передают ближайшим родственникам.