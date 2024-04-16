Звёздный отряд: Раскрыта личность знаменитого сослуживца мужа Блиновской на СВО
Муж Блиновской на СВО служит вместе с экс-адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым
Алексей Блиновский в зоне СВО / Эльман Пашаев. Обложка © Telegram SHOT / Эльман Пашаев
Алексей Блиновский, муж "королевы марафонов", которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне специальной военной операции служит вместе с бывшим адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. Как выяснил SHOT, семья давно связана со звёздным юристом. По словам самого Пашаева, он на СВО находится уже два года.
Муж Блиновской на СВО служит вместе с экс-адвокатом Михаила Ефремова Пашаевым. Видео © SHOT
Возникает вопрос: с кем же остались дети "королевы марафонов", если мама в СИЗО, а папа — на СВО? Адвокат Александр Добровинский рассказал SHOT, что в таких случаях опеку над несовершеннолетними передают ближайшим родственникам.
"В случаях, когда несовершеннолетние дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки, который устанавливает временную опеку. Как правило, это ближайшие родственники: бабушки, дедушки, тёти и т.д. Дети могут находиться с ними, пока кто-то из родителей не вернётся домой", — пояснил он.
Напомним, ранее Life.ru писал, что муж Елены Блиновской поехал в зону специальной военной операции для того, чтобы попытаться спасти свой бизнес от полного падения. Участием в боевых действиях он хочет реабилитироваться и попытаться повлиять на решение Фемиды о переводе супруги из СИЗО. Известно, что бизнесмен занимается сборкой беспилотников. Между тем, как считают некоторые юристы, это ему в сложившейся ситуации не особо поможет.