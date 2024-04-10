В ФССП заявили о рекордном количестве невыездных должников среди россиян

К 1 марта 2024 года число запретов на выезд за границу для граждан РФ из-за долгов достигло значения в 6,6 миллиона. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"По состоянию на 1 марта 2024 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 6,6 млн исполнительных производств, что сравнимо с результатами работы за 2022 год — 6,7 млн исполнительных производств", — сообщили "Газете.ru" в пресс-службе ФССП.

К 1 марта в работе территориальных органов ФССП было 15,6 миллиона исполнительных производств по взысканию задолженностей с россиян. В аналогичный период 2023 года — с января по февраль — их насчитывалось 13,2 миллиона.

По сведениям ФССП, число невыездных граждан из-за накопленных долгов достигло восьми миллионов к началу нынешнего года — это рекордное значение за последние 15 лет. Так, в одной только столице с января по декабрь 2023-го было выписано 742 тысячи постановлений об ограничении на выезд из Российской Федерации.