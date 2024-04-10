Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 19:22

В ФССП заявили о рекордном количестве невыездных должников среди россиян

ФССП: К 1 марта число запретов на выезд россиян из-за долгов составило 6,6 млн

К 1 марта 2024 года число запретов на выезд за границу для граждан РФ из-за долгов достигло значения в 6,6 миллиона. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"По состоянию на 1 марта 2024 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 6,6 млн исполнительных производств, что сравнимо с результатами работы за 2022 год — 6,7 млн исполнительных производств", сообщили "Газете.ru" в пресс-службе ФССП.

К 1 марта в работе территориальных органов ФССП было 15,6 миллиона исполнительных производств по взысканию задолженностей с россиян. В аналогичный период 2023 года — с января по февраль — их насчитывалось 13,2 миллиона.

По сведениям ФССП, число невыездных граждан из-за накопленных долгов достигло восьми миллионов к началу нынешнего года — это рекордное значение за последние 15 лет. Так, в одной только столице с января по декабрь 2023-го было выписано 742 тысячи постановлений об ограничении на выезд из Российской Федерации.

Звезду сериала "Солдаты" объявили в розыск из-за долга в почти 70 тысяч рублей
Звезду сериала "Солдаты" объявили в розыск из-за долга в почти 70 тысяч рублей

Ранее в ФССП сообщили, что показатели 2023 года по общему числу исполнительных производств и объёму накопленных населением долгов оказались беспрецедентно высоки — такого не было за всё время ведения статистики. В службе заявили, что с неплательщиков по займам в общей сложности взыщут 3,2 триллиона рублей в пользу кредитных организаций.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФССП России (Судебные приставы)
  • Новости экономики
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров