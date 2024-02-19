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19 февраля, 04:33

В ФССП раскрыли, какую сумму взыщут со злостных неплательщиков за 2023 год

ФССП взыщет с российских должников 3,2 триллиона рублей в пользу банков

С российских заёмщиков-неплательщиков в пользу банков предполагается взыскать 3,2 триллиона рублей. Показатели 2023 года по количеству исполнительных производств и объёму долгов оказались самыми высокими за всё время ведения статистики. С документами Федеральной службы судебных приставов ознакомилась газета "Известия".

В прошлом году на принудительном исполнении оказалось 24,6 миллиона производств по взысканию со злостных неплательщиков, что на 4,5 миллиона превышает показатели 2022 года. При этом число дел не равно количеству должников: на одного человека могут открыть сразу несколько производств по разным займам. Что касается общего объёма задолженности — в предыдущем году сумма была на 200 миллиардов меньше.

На начало текущего года самое высокое число неплательщиков по кредитам оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях. Эксперты объясняют рост неплатежей высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране и высокой инфляцией.

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Ранее финансовый эксперт рассказал, как защитить себя от кредитов при воровстве данных. В частности, надо регулярно проверять кредитную историю на предмет наличия новых займов. Также существуют платные услуги по защите от мошенничества — после подключения этой опции вам будут приходить оповещения обо всех попытках оформить кредит или микрозаём на ваше имя.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Лариса Сафронова
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