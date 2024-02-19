Перечислены способы не дать взять на себя кредит, если мошенники украли ваши данные

Если мошенники заполучили ваши фото или данные паспорта, лучше регулярно проверять кредитную историю на предмет наличия новых займов. Такой совет дал финансовый эксперт Максим Глазков.

"Хотя получить кредит напрямую в отделении банка без документов невозможно, вероятность оформления онлайн-займов всё же сохраняется. Кредитные организации, конечно, проводят тщательную проверку данных заёмщика и зачисляют средства строго на персональный счёт заявителя, но полностью исключать риск не стоит", — сообщил Глазков в интервью телеканалу RT.

Согласно закону, выписку можно получить бесплатно два раза в год. Поэтому многие предлагают платные услуги по защите от мошенничества, напомнил эксперт. После подключения этой опции вам будут приходить оповещения обо всех попытках оформить кредит или микрозаём на ваше имя. Банк же должен направить сведения, если к нему приходит заявка на выдачу кредита. Это позволит вовремя сообщить о мошенничестве финансовой организации или полиции.

Также специалист посоветовал сменить данные для входа в личный кабинет, если логин или пароль к вашему аккаунту на портале государственных услуг оказались у мошенников. После этого нужно обратиться в службу поддержки и написать заявление в полицию. Так вы сможете закрепить инцидент и быстрее оспорить действия мошенников, отметил финансовый эксперт.

Если вам всё же не удалось отменить процесс оформления кредита или займа, следует скорее начать оспаривать эту операцию. В этом случае лучшим решением будет обратиться в кредитную организацию и составить заявление-претензию, а также обязательно попросить предоставить копии всех документов: договора и дополнительных соглашений к нему, копий документов, удостоверяющих личность, и документов на перевод либо снятие денежных средств.

Если денежные средства поступили в другой банк, необходимо обратиться туда и попросить выдать вам письменное подтверждение, что они не были зачислены на счёт с вашим именем. Вам обязаны выдать эту бумагу даже в том случае, если у вас не открыт счёт в этом банке. Затем следует написать заявление в полицию и, получив талон-уведомление, снова прийти в кредитную организацию. Если все эти действия не помогли прояснить ситуацию, придётся обращаться в суд. Разбирательства не бывают быстрыми, но судьи в делах такого рода чаще оказываются на стороне заявителя, заключил специалист.