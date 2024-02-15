В Центробанке предупредили россиян о новом способе мошенничества через мессенджеры

Мошенники начали выманивать у россиян деньги от имени якобы их начальников, предупредила советник главы Центробанка Ксения Юдаева. По её словам, были случаи, когда такие письма приходили даже от имени руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

"Я хочу зачитать небольшой текст: "Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнёрами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнёрам", — рассказала Юдаева в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Она уточнила, что письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ. Юдаева также отметила, что мессенджеры являются очень распространённым типом каналов рассылки сообщений.