Оперную певицу Казарновскую развели мошенники почти на миллион рублей
SHOT: Телефонные мошенники развели оперную певицу Казарновскую на 900 тыс. рублей
Оперная певица Любовь Казарновская. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Мошенники по телефону развели известную оперную певицу Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили исполнительнице, что её деньги ушли на счёт украинского террориста, которого разыскивают в России, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, певице написал коллега, который сообщил, что мошенники якобы украли её персональные данные. Мужчина призвал оперную диву ждать звонка сотрудников спецслужб. Спустя какое-то время Казарновской позвонил якобы майор ФСБ и сообщил, что с её счёта похищены деньги и отправлены на счёт некоего украинского террориста, находящегося в розыске. Чтобы эта информация не попала в Сеть, Казарновской предложили снять с банковского счёта 895 тысяч рублей и отправить на "безопасные счета".
Позднее певица узнала, что аккаунт коллеги, который сообщил ей информацию об украденных персональных данных, был взломан. Тогда Казарновская осознала, что её развели, и отправилась в полицию.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве тёзка известной певицы Любови Успенской обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые украли у неё миллион рублей. Женщине позвонила якобы сотрудница сотовой компании и сообщила, что ей необходимо продлить договор на обслуживание номера мобильного телефона.