Оперную певицу Казарновскую развели мошенники почти на миллион рублей

Мошенники по телефону развели известную оперную певицу Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили исполнительнице, что её деньги ушли на счёт украинского террориста, которого разыскивают в России, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, певице написал коллега, который сообщил, что мошенники якобы украли её персональные данные. Мужчина призвал оперную диву ждать звонка сотрудников спецслужб. Спустя какое-то время Казарновской позвонил якобы майор ФСБ и сообщил, что с её счёта похищены деньги и отправлены на счёт некоего украинского террориста, находящегося в розыске. Чтобы эта информация не попала в Сеть, Казарновской предложили снять с банковского счёта 895 тысяч рублей и отправить на "безопасные счета".

Позднее певица узнала, что аккаунт коллеги, который сообщил ей информацию об украденных персональных данных, был взломан. Тогда Казарновская осознала, что её развели, и отправилась в полицию.