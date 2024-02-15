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15 февраля, 09:01

Оперную певицу Казарновскую развели мошенники почти на миллион рублей

SHOT: Телефонные мошенники развели оперную певицу Казарновскую на 900 тыс. рублей

Оперная певица Любовь Казарновская. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Оперная певица Любовь Казарновская. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Мошенники по телефону развели известную оперную певицу Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили исполнительнице, что её деньги ушли на счёт украинского террориста, которого разыскивают в России, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, певице написал коллега, который сообщил, что мошенники якобы украли её персональные данные. Мужчина призвал оперную диву ждать звонка сотрудников спецслужб. Спустя какое-то время Казарновской позвонил якобы майор ФСБ и сообщил, что с её счёта похищены деньги и отправлены на счёт некоего украинского террориста, находящегося в розыске. Чтобы эта информация не попала в Сеть, Казарновской предложили снять с банковского счёта 895 тысяч рублей и отправить на "безопасные счета".

Позднее певица узнала, что аккаунт коллеги, который сообщил ей информацию об украденных персональных данных, был взломан. Тогда Казарновская осознала, что её развели, и отправилась в полицию.

Российская оперная певица стала серийным ловцом мошенников благодаря актёрскому таланту
Российская оперная певица стала серийным ловцом мошенников благодаря актёрскому таланту

А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве тёзка известной певицы Любови Успенской обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые украли у неё миллион рублей. Женщине позвонила якобы сотрудница сотовой компании и сообщила, что ей необходимо продлить договор на обслуживание номера мобильного телефона.

Дарья Нарыкова
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