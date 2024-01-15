Любовь Успенская повелась на уловку мошенников с продлением номера и потеряла миллион

По данным телеграм-канала, 68-летней женщине поступил звонок якобы от сотрудницы сотовой компании. "Оператор" заявила, что пенсионерке необходимо продлить договор на обслуживание номера мобильного телефона. После этого жертву переключили на онлайн-банк и она стала выполнять инструкции аферистов. Когда с москвички запросили 24 тысячи рублей, она заподозрила неладное и бросила трубку. Однако уже было поздно: с банковского счёта потерпевшей, который к тому времени оказался заблокированным, пропал миллион рублей. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции.