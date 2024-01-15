Регион

Уведомления отключены

15 января, 17:41

Любовь Успенская повелась на уловку мошенников с продлением номера и потеряла миллион

SHOT: Мошенники обманули тёзку Любови Успенской на миллион рублей

В Москве тёзка известной певицы Любови Успенской обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые украли у неё миллион рублей. Подробности истории сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 68-летней женщине поступил звонок якобы от сотрудницы сотовой компании. "Оператор" заявила, что пенсионерке необходимо продлить договор на обслуживание номера мобильного телефона. После этого жертву переключили на онлайн-банк и она стала выполнять инструкции аферистов. Когда с москвички запросили 24 тысячи рублей, она заподозрила неладное и бросила трубку. Однако уже было поздно: с банковского счёта потерпевшей, который к тому времени оказался заблокированным, пропал миллион рублей. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Телефонные аферисты развели разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей
Телефонные аферисты развели разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей

Ранее Лайф рассказывал, как мошенник облапошил влюблённую москвичку, попросив о небольшой услуге. После того как аферист получил от жертвы деньги, он заблокировал её во всех мессенджерах. Обманутая женщина в итоге обратилась в полицию.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров