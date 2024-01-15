Любовь Успенская повелась на уловку мошенников с продлением номера и потеряла миллион
SHOT: Мошенники обманули тёзку Любови Успенской на миллион рублей
В Москве тёзка известной певицы Любови Успенской обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые украли у неё миллион рублей. Подробности истории сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 68-летней женщине поступил звонок якобы от сотрудницы сотовой компании. "Оператор" заявила, что пенсионерке необходимо продлить договор на обслуживание номера мобильного телефона. После этого жертву переключили на онлайн-банк и она стала выполнять инструкции аферистов. Когда с москвички запросили 24 тысячи рублей, она заподозрила неладное и бросила трубку. Однако уже было поздно: с банковского счёта потерпевшей, который к тому времени оказался заблокированным, пропал миллион рублей. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенник облапошил влюблённую москвичку, попросив о небольшой услуге. После того как аферист получил от жертвы деньги, он заблокировал её во всех мессенджерах. Обманутая женщина в итоге обратилась в полицию.
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