Дочь Евстигнеева отдала "сотрудникам банка" почти 2 млн рублей

Дочь знаменитого актёра Евгения Евстигнеева Мария Селянская стала жертвой телефонных мошенников. Её кинули почти на два миллиона рублей "сотрудники банка", сообщает Mash.

Стало известно, что аферисты использовали стандартную схему развода. Они запугали 55-летнюю артистку отработанными "банковскими страшилками", а потом разузнали всю нужную информацию и забрали со счёта 1 620 000 рублей. Только 520 тысяч из этих денег были личными сбережениями Селянской, остальные — кредитные.

После того как актриса поняла, что её обманули, сразу же обратилась в органы с заявлением. Теперь в инциденте разбирается полиция. Возбуждено уголовное дело.