Задан вектор движения валюты, акций, вкладов и кредитов: Что значит решение Центробанка по ключевой ставке На заседании в пятницу, 16 февраля, Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Таким образом, оправдался базовый прогноз большинства финансистов. Что теперь будет с курсом валют, фондовым рынком, ставками по вкладам и кредитам? 16 февраля, 11:40 Центробанк оставил ключевую ставку без изменений. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

О чём говорит решение Центробанка

Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года сообщил, что решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Свою позицию в ЦБ объяснили так: сейчас инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остаётся высоким. Внутренний спрос всё ещё значительно опережает возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций говорить пока преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит в экономике процесс дезинфляции.

— Центральный банк ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений. Переходить к снижению ещё, конечно, рано, но и причин для дальнейшего ужесточения ДКП мы не видим. Инфляционное давление постепенно стабилизируется. По нашим подсчётам, недельный рост цен, исходя из данных на 29 января, в сезонно сглаженном выражении даст около 5% инфляции в пересчёте на год, — отметил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Инфляционные ожидания населения, согласно результатам январского опроса, снизились с 14,2 до 12,7%. Это всё ещё повышенный уровень, но не такой высокий, как на момент декабрьского заседания ЦБ. В то же время ценовые ожидания бизнеса находятся на максимуме с апреля 2022 года.

— В отдельных сегментах кредитования начинает проявляться эффект от повышения ставок и ужесточения требований к выдаче кредитов (в том числе льготной ипотеки). Аналитики ЦБ писали о замедлении темпов розничного кредитования в декабре. Тенденция продолжилась и в этом году. Можно ожидать, что чем дальше, тем сильнее высокие ставки будут тормозить спрос (как правило, перенос решений ЦБ занимает несколько кварталов). Ситуация с предложением товаров тоже постепенно улучшается, — добавил Евгений Жорнист.

По его прогнозам, с высокой долей вероятности ЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики к концу второго квартала (если, конечно, не случится ценовых шоков). К концу года ставка может достичь примерно 12%.

— ЦБ поступил разумно, взвинтив ставки уже на такую высоту, теперь нужно время для оценки эффективности ранее принятых мер. Спешить с понижением ключевой ставки ЦБ тоже не будет — нужно зафиксировать первые положительные сдвиги в инфляции и курсе рубля. Инфляционные ожидания и девальвационные переживания понемногу затухают, а волатильность нацвалюты снизилась, и доллар в последние месяцы ходит в более-менее комфортных границах, — считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Тем самым, по его словам, на заседании в марте и без форс-мажора ставка вновь сохранится на уровне 16%, в апреле начнёт расти вероятность послабления ДКП, а 7 июня уже может состояться монетарный разворот и к концу года процесс секвестра ключевой ставки лишь ускорится.

Инструменты финансового рынка по-разному будут реагировать на "новую-старую" ставку, а среднесрочный курс рубля, акций, облигаций и доходностей вкладов и кредитов будет зависеть и от ожиданий участников биржевого процесса.

Как решение Центробанка отразится на стоимости акций, ОФЗ, валюты, ставках по вкладам и кредитам

В целом же рынок ОФЗ уже какое-то время находится под давлением. Длинные ОФЗ торгуются с доходностью 12,15–12,45%. На это обратил внимание Евгений Жорнист.

Он отметил также, что с этого заседания коммуникация ЦБ с рынком станет более активной. На шестой рабочий день после каждого решения он будет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки. В него войдут позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам её развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Это позволит участникам рынка лучше понимать логику принятия решений по ключевой ставке и, вероятно, точнее их прогнозировать.

Так как рынок облигаций обычно начинает расти на опережение, не дожидаясь фактического снижения ключевой ставки, начинать формировать облигационные портфели можно уже сейчас. Консервативные инвесторы могут использовать для этого качественные корпоративные облигации с фиксированным купоном и дюрацией от полутора лет. Более рискованные инвесторы — длинные ОФЗ (с дюрацией от семи лет). В случае существенного снижения ключевой ставки они переоценятся сильнее всего, но и волатильность в этом сегменте пока что остаётся высокой. Такие рекомендации дал Евгений Жорнист.

— В условиях потребности в деньгах стране нужны деньги населения. Вариантов немного: либо размещать внутренние займы (они есть в виде ОФЗ, но пока нет государственных облигационных займов для населения, не вовлечённого в биржевую торговлю), либо привлекать деньги в банки через депозиты. А для их привлекательности нужна высокая ставка ЦБ. За последние десять лет ставка находится вблизи максимальных значений. Выше была только в 2015 и 2022 годах. Наверное, сейчас нет необходимости её поднимать выше, — рассказал эксперт московского областного отделения "Опоры России" Вячеслав Белобжецкий.

Михаил Зельцер отметил, что сохранение ставки ЦБ на высоком уровне, в общем, позитивно для рубля. Спрос на иностранную валюту под импорт останется подавленным, а интерес к рублёвым безрисковым инструментам — пока повышенным. Курс и дальше может колебаться в широких границах 93,5–87,5 за доллар США. В среднем 90. Это уровень, к которому он всё время будет стремиться.

— Индекс Мосбиржи к середине февраля обновил максимумы с конца октября 2023 года, и за последние месяцы влияние доллара в курсе бумаг заметно снизилось. Прямая корреляция IMOEX и USD/RUB упала. Значит, на рынке доминировали иные факторы, чем курсы валют. Ожидания выхода ключевой ставки на свой пик, дивиденды и редомициляция, замкнутость финансовой системы на фоне барьеров 2022 года обусловили подъём индекса акций. Ближайший ориентир вверх — максимумы осени 2023 года в области 3300 п. Но и это не предел роста — чем ближе будет монетарный разворот ЦБ и чем быстрее впоследствии будет снижаться ключевая ставка, тем активнее будут повышаться котировки акций. Таргет на конец года в индексе Мосбиржи — 3650 п., и это даже без учёта дивидендов, а с ними — все 4000 п., — добавил Михаил Зельцер.

Он обратил внимание, что ставки во вкладах и стоимость кредитов следуют за ключевой ставкой ЦБ. В декабре регулятор поднял ставку до 16%, отсюда и высокие ставки по депозитам, и подорожание займов. Но время высокодоходных продуктов близится к завершению. Причём банки могут начать сокращать доходность как бы на опережение, предвкушая понижение ставки ЦБ. К концу весны такой доходности, как сейчас, уже может не быть, а кредит станет значительно доступнее.

Авторы Нина Важдаева