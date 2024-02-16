На следующей неделе начнёт действовать новый фактор влияния на курс валют: Как отреагирует рубль С 19 февраля стартует активная фаза налогового периода, а в эту пятницу, 16 февраля, Центробанк определит величину ключевой ставки. Это не единственные события, которые определят курс рубля на следующей неделе. К каким отметкам направляется курс рубля? 15 февраля, 21:42 Курс рубля во многом будет зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

Безусловно, главное ожидание пятницы, 16 февраля, — это решение Центробанка по ключевой ставке. Базовый прогноз большинства экономистов схож. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 16% годовых. Впрочем, это лишь прогноз, а на деле ключевая ставка может измениться.

— В комментариях регулятор может отметить рост инфляции. Статистика, озвученная в среду, 14 февраля, оказалась неожиданно неприятной. Так что есть вероятность, что ЦБ может оставить за собой право ужесточения монетарных условий в дальнейшем. Однако есть вероятность, что из-за разгона инфляции ЦБ захочет принять превентивные меры уже сейчас и поднять ставку. Всё зависит от того, как Банк России оценит инфляционный всплеск: как точечное сезонное явление или как тенденцию, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он добавил, что 15 февраля курсы валют замерли в ожидании решения ЦБ. Внутридневная волатильность в долларе и евро в парах с рублём была сглажена два дня подряд.

— Основной вопрос, который будет на повестке дня Центрального банка: соответствует ли текущий курс монетарной политики инфляционной динамике. Говорить, что инфляция уже побеждена, ещё рано. Риторика ЦБ в пятницу может быть достаточно ястребиной, с акцентом на проинфляционные риски. Ожидаю достаточно жёсткого сигнала, возможно, даже с намёком на повышение в марте, — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

На курс рубля по-прежнему влияет указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Он может быть продлён до конца 2024 года. Влияет также и уровень поддержки рубля ЦБ и Минфином. В конечном итоге на курс рубля оказывает влияние баланс спроса и предложения валюты. Об этом рассказал аналитик телеграм-канала "Рынки, деньги, власть" Сергей Раманинов.

— На следующей неделе, с 19 февраля, стартует активная фаза очередного налогового периода в России, — обратил внимание Владислав Антонов.

Каким будет курс рубля на следующей неделе

В активной фазе налогового периода спрос на рубли растёт. Следовательно, в это время курсы доллара и евро могут снизиться к 90 и 97 рублям соответственно. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Наш прогноз курса рубля на следующую неделю — 90–92 за доллар. Не ожидаем продолжения ослабления, не ожидаем и укрепления. Ближайший локальный драйвер в курсе — приближение окончания налогового периода в конце месяца, — рассказал Сергей Раманинов.

По его оценкам, ближе к 25 февраля может быть локальный пик укрепления рубля.

Можно ожидать снижения уровня инфляции в феврале и марте 2024 года. Темп роста цен заметно снизится уже в первом квартале 2024 года, а уровень инфляции по итогам 2024-го составит 4–5%. Такой прогноз сделал заместитель директора департамента финансовых рынков банка "Хоум" Юрий Латанов.

— Рубль по отношению к доллару в феврале-марте 2024 года будет укрепляться. Можно спрогнозировать курс 83–87 рублей к концу марта. Именно такой курс поддержит Банк России в решении начать цикл снижения ставки на заседании 26 апреля 2024 года, — считает Юрий Латанов.

Курсы валют в ближайшую неделю будут стабильны. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. Он добавил также, что за доллар сейчас просят 91,65 рубля, за евро — 98,34 рубля и за юань — 12,86 рубля.

— На мой взгляд, на следующей неделе мы можем увидеть мировые валюты в примерно следующем коридоре: 92 рубля за доллар, порядка 99 рублей за евро и до 13 рублей за юань, — добавил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева