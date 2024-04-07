Звезду сериала "Солдаты" объявили в розыск из-за долга в почти 70 тысяч рублей

Игорь Гаспарян, известный многим по роли в сериале "Солдаты", разыскивается приставами из-за долга в 67,5 тысячи рублей. По данным SHOT, 49-летний актёр вот уже несколько лет не платит по 53 исполнительным производствам, большинство из которых — за нарушение ПДД.

Игорь Гаспарян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igorgasparyan

Как оказалось, автомобиль Гаспаряна Hyundai Santa Fe простаивает с февраля и причина кроется в здоровье артиста: недавно он перенёс операцию по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости и сейчас проходит длительную реабилитацию. В разговоре с телеграм-каналом актёр отметил, что восстанавливается дома, хотя официально ещё не выписан.

Проблемы со здоровьем у звезды любимого россиянами сериала появились из-за неправильных занятий со штангой, а помимо брюшной ранее у него находили позвоночную грыжу и были серьёзные проблемы с ногой, из-за которых её могли даже ампутировать.