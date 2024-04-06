Сваха Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей
Роза Сябитова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / syabitova_roza
У российской телеведущей Розы Сябитовой оказался долг перед налоговой в 250 тысяч рублей. Об этом узнал SHOT.
Ведущая известного телешоу "Давай поженимся!" получила от ФНС извещение с требованием погасить задолженность, игнорирование которого может создать для свахи проблемы при выезде за границу.
Некоторое время назад 62-летняя Роза Сябитова жаловалась, что размер её пенсионных выплат составляет лишь 15 тысяч рублей, однако это не стало преградой для постройки в её роскошном загородном имении в Подмосковье спортзала и книгохранилища.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании Гарика Харламова. Популярный в России шоумен владеет компанией по доставке еды "Здрасьте, приехали!", которая не предоставила сотрудникам ведомства документы бухгалтерской отчётности за 2023 год.