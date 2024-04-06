Сваха Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей

У российской телеведущей Розы Сябитовой оказался долг перед налоговой в 250 тысяч рублей. Об этом узнал SHOT.

Ведущая известного телешоу "Давай поженимся!" получила от ФНС извещение с требованием погасить задолженность, игнорирование которого может создать для свахи проблемы при выезде за границу.

Некоторое время назад 62-летняя Роза Сябитова жаловалась, что размер её пенсионных выплат составляет лишь 15 тысяч рублей, однако это не стало преградой для постройки в её роскошном загородном имении в Подмосковье спортзала и книгохранилища.