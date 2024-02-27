Мошенники и наркодилеры: За что посадили в тюрьму 8 экс-участников "Дома-2", "Битвы экстрасенсов" и "Давай поженимся" Участника "Дома-2" Александра Гобозова приговорили к 1,5 года заключения за разбойное нападение. И это ещё самый безобидный из героев телешоу. Life.ru вспоминает, кто из знаменитых участников реалити уже оказался за решёткой. 27 февраля, 10:00 Участники знаменитых реалити, кто оказался в тюрьме. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gerkinsohn, © ТАСС / Олег Королевский

Мошенничество, угон авто, продажа наркотиков, насилие над детьми — "послужной список" телезвёзд поражает воображение. Какие преступления они совершали и что им за это было — читайте в нашей подборке.

Александр Гобозов из "Дома-2" — 1,5 года за разбой

За что посадили Гобозова из "Дома-2". Кадр из видео © YouTube / Дом 2 Life

В феврале этого года бывший участник "Дома-2" получил полтора года колонии за разбой. Всё началось прошлой осенью, когда мужчину задержали на десять суток за драку. Потом его отправили под домашний арест. По версии следствия, он избил незнакомую девушку и отобрал у неё телефон. А по версии адвокатов Гобозова, пострадавшая была посредницей вымогателей. Якобы он попросил у неё их контакты, а услышав отказ, вспылил.

Анастасия Дашко из "Дома-2" — 2 года за хищение

Каких участников "Дома-2" отправили в тюрьму — Анастасия Дашко. Фото © ТАСС / Олег Королевский

За четыре года в "Доме-2" Дашко заслужила репутацию самой скандальной участницы проекта. После шоу она тоже не сидела сложа руки. В 2011 году Анастасия незаконно заполучила миллионы рублей от махинаций со стройматериалами. Ей грозило десять лет за хищение в крупном размере. Но прокурор предложил сократить срок вдвое, а суд приговорил лишь к трём годам. После апелляции и вовсе осталось два года заключения.

Максим Николаев из "Битвы экстрасенсов" — 3 года за мошенничество

Участники "Битвы экстрасенсов", кто оказался за решёткой, — Максим Николаев. Кадр из видео © YouTube / На слуху

Победителя 22-го сезона "Битвы экстрасенсов" арестовали почти сразу после финала телешоу. Он находился в федеральном розыске, уже будучи телезвездой. Николаев занимался поставками китайских сувениров. Но, вместо того чтобы выполнять условия контрактов, присваивал средства себе. В июне 2022 года его посадили за мошенничество.

Евгений Песенников из "Замуж за Бузову" — 3 года за мошенничество

Участники реалити-шоу, которых отправили в тюрьму: Песенников. Кадр из видео © YouTube / СТАТУС: свободен. Знакомства

Бывший претендент на руку и сердце Ольги Бузовой разработал финансовую аферу. Он предлагал вкладываться в игру на бирже "с применением искусственного интеллекта". Схема, по заверениям преступника, должна была приносить гарантированный доход. Инвесторы успели вложить 18 млн рублей, прежде чем выяснилось, что это обман.

Вячеслав Попов из "Дома-2" — 6,5 года за сбыт наркотиков

Бывшие участники "Дома-2", кто оказался в тюрьме: Попов. Кадр из видео © YouTube / Смотрим TV с Брагиной

Попов провёл на шоу всего 20 дней, а в колонии строгого режима — шесть с половиной лет. Туда он попал через два года после "телестройки". Мужчину осудили за сбыт и хранение наркотиков в 2007 году.

Алексей Адеев из "Дома-2"— 4 года за угон, 4,5 года за мошенничество, 3 года за кражу

За что сидит Алексей Адеев из "Дома-2". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gerkinsohn

Первую ходку Адеев совершил ещё до "Дома-2": он угнал машину, чтобы катать девушек. Второй раз его задержали прямо на съёмочной площадке телепроекта. Одна из зрительниц узнала в Алексее риелтора, который не вернул ей задаток за квартиру. За это преступление ему дали четыре с половиной года. В третий раз Адеев угодил в тюрьму за кражу миллиона рублей у случайного знакомого. Суд приговорил его к трём годам заключения.

Руслан Казанцев из "Давай поженимся!" — 13 лет за педофилию

Скандал на "Давай поженимся!": участник оказался педофилом — история Руслана Казанцева. Кадр из видео © YouTube / Час пик

Участника популярного шоу в 2020 году посадили в колонию строгого режима. Мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении девочек 7 и 11 лет. Дети гуляли без присмотра взрослых во дворе дома, где жил преступник.

Михаил Подоров из "Дома-2" — 16 лет за сбыт наркотиков

Экс-участники "Дома-2", которых посадили: Михаил Подоров. Кадр из видео © YouTube / Смотрим TV с Брагиной

Подоров был одним из самых ярких участников "Дома-2". Но и за пределами съёмочной площадки он тоже успел прославиться. В 2010 году Михаила арестовали за попытку продажи тысячи таблеток и одного килограмма порошка. Суд приговорил мужчину к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

Авторы Семен Хафизов