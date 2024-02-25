С короной на голове: 6 зазвездившихся российских селебрити, своей наглостью поражающих всех

Лишь единицы могут адекватно воспринять пришедшую славу и миллионные гонорары. Поэтому многие отечественные звёзды при появлении денег начинают вести себя так, будто бы они — пуп земли, вокруг которых крутится вся планета. Хотя зачастую собой ничего не представляют. Кто из отечественного бомонда раздражает россиян звёздной болезнью?

1. Певец Филипп Киркоров

Киркоров сейчас тоже позволяет чудовищные выходки. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сказать, что артист собой ничего не представляет, нельзя. Он действительно классно поёт, чувствует тренды и до сих пор обладает огромной аудиторией слушателей. Но и считать его суперзвездой нельзя — молодёжь Киркорова почти не слушает. Однако это не мешает ему чувствовать себя главным артистом страны и попадать в скандалы. Последний высокомерный поступок Киркоров совершил в конце декабря 2023 года.

Тогда охранник одного из концертных залов Москвы заявил, что на мероприятии Киркоров столкнул его со сцены. Артист начал проявлять агрессию из-за того, что сотрудник службы безопасности не захотел пускать его за кулисы. Но россиянам выходка певца не понравилась.

2. Актёр Никита Кологривый

Кологривый зазвездился из-за роста популярности. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Артист — восходящая звезда российского кинематографа. Он регулярно снимается в сериалах и фильмах. Особую популярность Кологривый обрёл благодаря ролям в проектах "Два холма" и "Жизнь по вызову".

Популярность и высокие гонорары настолько вскружили голову актёру, что он начал давать довольно неэтичные публичные комментарии. Во время них Кологривый критиковал некоторые сериалы, рассказывал, что любит опаздывать на съёмочную площадку, и делал другие одиозные заявления. Из-за таких высказываний многие россияне подумали, что актёр зазвездился.

3. Балерина и блогер Анастасия Волочкова

Волочкова сейчас остро реагирует на любую критику. Фото © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Российская светская львица довольно популярна на протяжении последних нескольких лет. Правда, успеха она добилась благодаря фриковатым выходкам, а не усердному труду. Волочкова постоянно попадает в скандалы, которые, предположительно, спровоцированы злоупотреблением горячительными напитками. В середине января, например, в Сеть утекло видео, на котором балерина зажигает с актёром Никитой Джигурдой.

Волочкова относится к людям высокомерно. Последний инцидент, указывающий на это, произошёл в январе 2024 года. Тогда с примы взыскали 40 тыс. рублей из-за фото, на котором она справляет нужду под ёлкой.

4. Актриса Анастасия Самбурская

Самбурская сейчас не играет в "Универе". Фото © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Многие россияне знают артистку благодаря роли Кристины в сериале "Универ". На нём Самбурская и распиарилась — её блоги в соцсетях быстро разрослись до нескольких сотен тысяч подписчиков. После этого актрису начали звать на интервью, раздувая её чувство собственной важности.

В конечном итоге Самбурская настолько зазвездилась, что даже отказалась от съёмок в продолжении "Универа", новый сезон которого должен выйти в ближайшее время. Анастасии показался маленьким гонорар, поэтому она отвергла предложение.

5. Блогер и певица Инстасамка

Инстасамка сейчас действительно популярна, но её звёздная болезнь всех раздражает. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Instasamka

Дарья Зотеева долгое время болеет звёздной болезнью и никак не может её вылечить. Первую большую популярность и деньги блогер получила ещё в 2019 году, но затем начала заниматься музыкой.

Относительно крупным артистом Инстасамка стала только пару лет назад — на её концерты начали приходить тысячи школьников, а треки — попадать в чарты. Тогда у Зотеевой началась следующая фаза звёздной болезни.

Артистка регулярно попадала в скандалы, в которых оскорбляла людей, работающих в сфере обслуживания (курьеров и визажистов). Также она записывает высокомерные "кружочки" в соцсетях и вызывающе ведёт себя во время интервью.

6. Певец Шура

Шура сейчас участвует в нескольких шоу на телевидении. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Почти никто из россиян не знает песен Александра Медведева, тем не менее он на слуху долгие годы. Поэтому артист переживает звёздную болезнь. Шура постоянно попадает в скандалы: хамит журналистам, критикует других коллег по цеху. В сентябре 2023-го он и вовсе в прямом эфире шоу "Битва поколений" довёл до слез 22-летнюю блогершу Валю Карнавал.