Уехавший в Италию Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России

Уехавший в Италию продюсер и композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России. Как сообщает SHOT, в 2023 году доходы его музыкальной компании выросли почти на три миллиона по сравнению с 2022-м.

По информации телеграм-канала, за прошлый год компания "Меладзе мьюзик" заработала 19 миллионов рублей, что на 2,7 миллиона больше, чем в 2022 году. В настоящее время лейбл получает деньги за счёт группы "ВИА Гра", а также артистов Валерия Меладзе и Веры Брежневой. Вероятнее всего, "Меладзе мьюзик" гребёт миллионы благодаря российским стриминговым площадкам. К примеру, в 2023 году на одном из сервисов появилась новая песня Меладзе "Почему я?", исполненная в дуэте с Софьей Тарасовой.