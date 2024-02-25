Уехавший в Италию Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России
SHOT: Заработки уехавшего из России Константина Меладзе выросли в 2023 году
Константин Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzemusic
Уехавший в Италию продюсер и композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России. Как сообщает SHOT, в 2023 году доходы его музыкальной компании выросли почти на три миллиона по сравнению с 2022-м.
По информации телеграм-канала, за прошлый год компания "Меладзе мьюзик" заработала 19 миллионов рублей, что на 2,7 миллиона больше, чем в 2022 году. В настоящее время лейбл получает деньги за счёт группы "ВИА Гра", а также артистов Валерия Меладзе и Веры Брежневой. Вероятнее всего, "Меладзе мьюзик" гребёт миллионы благодаря российским стриминговым площадкам. К примеру, в 2023 году на одном из сервисов появилась новая песня Меладзе "Почему я?", исполненная в дуэте с Софьей Тарасовой.
Ранее стало известно, что Константин Меладзе продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Покупатель дома площадью 700 квадратных метров на Новорижском шоссе захотел остаться неизвестным. К слову, избавиться от недвижимости именитый продюсер решил сразу же после развода с Верой Брежневой. После начала СВО та уехала в Италию, часто писала о депрессии и перестала постить снимки с мужем, а в октябре 2023 года подтвердила, что с Меладзе они всё-таки расстались. Причины Брежнева так и не раскрыла.