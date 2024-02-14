В Киргизии отменили концерт Веры Брежневой

По информации телеграм-канала, Брежнева должна была приехать с гастролями в столицу республики 18 февраля. Однако организаторы отменили концерт и пообещали зрителям вернуть деньги за билеты. У певицы наблюдаются явные проблемы с гастрольным туром. В 2023 году летом выступления артистки отменили в Португалии и Испании. По её словам, причиной стали некие "обстоятельства". В настоящее время Брежнева зарабатывает деньги с помощью проведения марафона по обретению счастья для украинских женщин.