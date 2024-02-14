В Киргизии отменили концерт Веры Брежневой
SHOT: В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой, запланированный на 18 февраля
Вера Брежнева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певице Вере Брежневой отказали в праве выступить на концерте в Бишкеке (Киргизия). Как сообщает SHOT, мероприятие отменили "по техническим причинам".
По информации телеграм-канала, Брежнева должна была приехать с гастролями в столицу республики 18 февраля. Однако организаторы отменили концерт и пообещали зрителям вернуть деньги за билеты. У певицы наблюдаются явные проблемы с гастрольным туром. В 2023 году летом выступления артистки отменили в Португалии и Испании. По её словам, причиной стали некие "обстоятельства". В настоящее время Брежнева зарабатывает деньги с помощью проведения марафона по обретению счастья для украинских женщин.
Это не первый случай, когда концерт уехавшего из РФ артиста отменяют в Киргизии. Ранее там не дали выступить Моргенштерну*, группам "Би-2" и "Порнофильмы", а также певице Диане Арбениной.
А ранее Life.ru писал, что Брежнева давно заняла антироссийскую позицию. Однако украинская певица готова переступить через свои принципы и спеть для россиян за "скромную" сумму — 75 тысяч евро. В своём райдере она просит тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и, главное, полную конфиденциальность. К слову, в конце декабря прошлого года певица лишилась последнего бизнеса в России — речь идёт о бутике женской одежды Myseasons.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.