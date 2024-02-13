Похоже, весь юбилейный тур Лолиты по России отменён из-за жалоб активистов
SHOT: Общественники из "Зова народа" отменили весь юбилейный тур Лолиты
Фото © Софья Сандурская / ТАСС
Весь юбилейный тур певицы Лолиты по России, похоже, отменён. Этого добились активисты и общественники в качестве наказания для 60-летней артистки за то, что она пришла на голую вечеринку Насти Ивлеевой. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник в концертной индустрии, зрителей проинформируют о возврате билетов в ближайшее время.
Активнее всего на "отмене" родившейся в украинском Мукачеве Лолиты Милявской настаивала организация "Зов народа". Общественники сочли, что даже на видеообращения певицы, которое она записала после голой вечеринки, та якобы "выглядит не искренне" и "на свои 70 лет снова готова повторить данное действо".
Ранее сегодня организаторы официально объявили об отмене выступлений Милявской 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге, а до этого у Лолиты уже не состоялись шоу в Новосибирске, Омске и Кургане, а также все 10 концертов в Подмосковье. В скором времени отмены ожидаются в Челябинске, Красноярске и Иркутске.