Похоже, весь юбилейный тур Лолиты по России отменён из-за жалоб активистов

Весь юбилейный тур певицы Лолиты по России, похоже, отменён. Этого добились активисты и общественники в качестве наказания для 60-летней артистки за то, что она пришла на голую вечеринку Насти Ивлеевой. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник в концертной индустрии, зрителей проинформируют о возврате билетов в ближайшее время.