Спонсирующую ВСУ Веру Брежневу отрезали от денежного потока из России
Mash: Певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России
Певица Вера Брежнева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Украинская певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес, остававшийся у неё в России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, речь идёт о бутике женской одежды Myseasons, открытом 41-летней Брежневой в Петербурге вместе с дизайнером Ханной Хмелёвой. При этом, по информации Mash, последняя покинула совместное с певицей ООО "Майсизонс", так как участие артистки в жизни предприятия полностью сошло на нет, хотя изначально Хмелёва и Брежнева договорились, что звезда берёт на себя продвижение магазина, а дизайнер занимается всем остальным.
Таким образом, Хмелёва теперь является единственной владелицей бутика. А ООО Брежневой было закрыто из-за долгов.
Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе
К слову, недавно певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Сама Вера Брежнева не стала раскрывать причину развода. А вот продюсер Алёна Красная заявила, что пара рассталась из-за политических разногласий.