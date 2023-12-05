Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 11:35

Спонсирующую ВСУ Веру Брежневу отрезали от денежного потока из России

Mash: Певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

<p>Певица Вера Брежнева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певица Вера Брежнева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинская певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес, остававшийся у неё в России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, речь идёт о бутике женской одежды Myseasons, открытом 41-летней Брежневой в Петербурге вместе с дизайнером Ханной Хмелёвой. При этом, по информации Mash, последняя покинула совместное с певицей ООО "Майсизонс", так как участие артистки в жизни предприятия полностью сошло на нет, хотя изначально Хмелёва и Брежнева договорились, что звезда берёт на себя продвижение магазина, а дизайнер занимается всем остальным.

Таким образом, Хмелёва теперь является единственной владелицей бутика. А ООО Брежневой было закрыто из-за долгов.

Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе

Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе

К слову, недавно певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Сама Вера Брежнева не стала раскрывать причину развода. А вот продюсер Алёна Красная заявила, что пара рассталась из-за политических разногласий.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Вера Брежнева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров