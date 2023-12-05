Спонсирующую ВСУ Веру Брежневу отрезали от денежного потока из России

По данным канала, речь идёт о бутике женской одежды Myseasons, открытом 41-летней Брежневой в Петербурге вместе с дизайнером Ханной Хмелёвой. При этом, по информации Mash, последняя покинула совместное с певицей ООО "Майсизонс", так как участие артистки в жизни предприятия полностью сошло на нет, хотя изначально Хмелёва и Брежнева договорились, что звезда берёт на себя продвижение магазина, а дизайнер занимается всем остальным.