Писательница Донцова заявила, что остаётся с Россией и никогда её не покинет

Дарья Донцова заявила, что остаётся со своей страной и не планирует уезжать из России. Несмотря на то что ей, в отличие от артистов, достаточно листа бумаги и ручки, а при наличии электронной почты книги можно посылать из любой точки мира, писательница всё равно остаётся на Родине. Об этом она рассказала на фоне отъезда из РФ некоторых своих коллег, артистов и общественных деятелей.

"Я родилась в Москве, здесь ходила в школу, у меня диплом Московского государственного университета. Россия — моя Родина, а Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и всё", — отметила она в беседе с ТАСС.

Также Донцова поделилась книгами, которые помогут справиться с тревожностью в сложные времена. Писательница посоветовала книги Олега Роя, Андрея Дышева и собственные произведения. Так, помимо детективов, она пишет и для детей. А ещё Донцова рекомендует классику вроде "Петра Первого" Алексея Толстого.