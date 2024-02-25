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25 февраля, 07:14

Писательница Донцова заявила, что остаётся с Россией и никогда её не покинет

Дарья Донцова. Обложка © Telegram / Дарья Донцова

Дарья Донцова. Обложка © Telegram / Дарья Донцова

Дарья Донцова заявила, что остаётся со своей страной и не планирует уезжать из России. Несмотря на то что ей, в отличие от артистов, достаточно листа бумаги и ручки, а при наличии электронной почты книги можно посылать из любой точки мира, писательница всё равно остаётся на Родине. Об этом она рассказала на фоне отъезда из РФ некоторых своих коллег, артистов и общественных деятелей.

"Я родилась в Москве, здесь ходила в школу, у меня диплом Московского государственного университета. Россия — моя Родина, а Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и всё", — отметила она в беседе с ТАСС.

Также Донцова поделилась книгами, которые помогут справиться с тревожностью в сложные времена. Писательница посоветовала книги Олега Роя, Андрея Дышева и собственные произведения. Так, помимо детективов, она пишет и для детей. А ещё Донцова рекомендует классику вроде "Петра Первого" Алексея Толстого.

Дарья Донцова рассказала, почему отказалась петь на людях
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Ранее Дарья Донцова призналась, что на протяжении последних 25 лет пишет по книге каждый месяц. Секрет такой продуктивности, отметила писательница, прост: ей очень нравится эта работа. Более того, за неполные два месяца 2024 года Донцова уже успела сдать три произведения, опередив привычный график.

Матвей Константинов
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