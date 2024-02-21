Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц на протяжении 25 лет

Российская писательница Дарья Донцова рассказала, что уже на протяжении 25 лет пишет по книге в месяц. Такое признание автор популярных детективов сделала на пресс-конференции, посвящённой юбилею её творческой деятельности.

"Я сдаю вот уже на протяжении 25 лет по книге в месяц — это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год", — пояснила писательница.

Секрет такой продуктивной деятельности прост. По словам Донцовой, ей просто очень нравится писать книги. В этом году, например, автор написала уже три произведения, выйдя за рамки привычного плана. Писательница подчеркнула, что, помимо детективов, из-под её пера выходят и другие книги, например детские произведения из серии "Сказки прекрасной долины".

Кроме того, Донцова объяснила, что не использует компьютер для работы, а пишет книги от руки. Она добавила, что является активным пользователем социальных сетей. Писательница обнаружила, что её аудитория "омолодилась" и предпочитает бумажные книги электронным носителям.