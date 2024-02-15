В Москве прошла презентация книги историка Мясникова о Владимире Путине

В Москве состоялась презентация книги писателя и историка Александра Мясникова "Владимир Путин. Из летописи XXI века" (серия "Собиратели земли Русской"). Произведение главного редактора мультимедийных парков "Россия — моя история" повествует о том, как изменилась Россия со времени первого президентского срока Путина до наших дней.

Книга наполнена большим количеством документальных материалов, иллюстраций, публичных выступлений и высказываний самого президента. Мясников применил публицистический подход, то есть использовал хронику событий, которые происходили за время нахождения Путина у власти.

"Писать про действующего президента — человека номер один в стране — невероятно сложно. Здесь нельзя допускать ничего своего, нужно опираться на факты и поступки этого человека. Что касается личных встреч с Владимиром Путиным, меня поразило одно: насколько он простой в общении человек. Для меня это было неожиданно", — пояснил автор книги.

Мясников поведал читателям, как за время правления Путина в России менялись законы и моральные ценности, преображались стратегия развития страны, экономика и безопасность. Так, например, в 2000 году в РФ было 300 тонн золота, а в 2023-м его стало 2300 тонн. Кроме того, в стране заметно ускорились темпы строительства различных предприятий.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на презентации книги заявил, что Россия никогда не расширялась как колониальные империи Запада, которые завоёвывали территории, подчиняли население и превращали их в рабов. Никогда в стране не притесняли людей другой национальности ни на бытовой, культурной и религиозной основе, уточнил специалист. По его словам, Путин добился возвращения стране суверенитета не только в политике и экономике, но и в истории.

Издание вошло в серию книг "Собиратели земли Русской", создание которой было инициировано РВИО совместно с партией "Единая Россия" в 2022 году. В рамках этой серии издатели выпустили уже 25 книг.