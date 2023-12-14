Путин раскрыл, чья книга лежит у него на тумбочке в спальне Путин рассказал, что любит Лермонтова, и пошутил, что перечитает УК РФ 14 декабря, 13:44 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него мало времени на чтение, но он любит возвращаться к Михаилу Лермонтову, книга которого лежит на тумбочке в его спальне. Об этом глава государства сказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Путин рассказал, что читает перед сном. Видео © LIFE

"У меня на тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как люди того времени мыслили и как это соотносится с сегодняшним днём. Гениальный человек, с удовольствием читаю", — поделился Путин.

Он также добавил, что сейчас, видимо, придётся перечитать Уголовный кодекс РФ, так как россияне жалуются на слишком суровые наказания за ряд преступлений.

Напомним, журналист Лайфа спросил у российского лидера Владимира Путина в ходе пресс-конференции, справедливо ли, что кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в Интернете прокуроры запрашивают 14 лет. Президент признался, что сам "оторопевает" от сроков в 14–19 лет за экономические преступления, и заверил, что попросит Госдуму ещё раз оценить суровость приговоров и отреагировать. Вопрос корреспондента возник в связи с делом Александры Баязитовой.

Авторы Татьяна Миссуми