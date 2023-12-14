Путин ответил на вопрос Лайфа о деле журналистки Баязитовой

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос Лайфа о суровом приговоре журналистке Александре Баязитовой. Журналист спросил у главы государства, справедливо ли, что кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в Интернете прокуроры запрашивают 14 лет.

"Все юристы знают: закон суров, но это закон. Когда за какое-то экономическое преступление дают 14 лет... Я сам немножко оторопел, когда услышал (про дело Баязитовой. — Прим. Лайфа), перебор, очевидно. Этот конкретный случай у меня, как у гражданина, вызывает вопросы. Сейчас говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним за нарушения. То, что сделали он или эта женщина, — плохо. Но надо подумать над этим, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять", — отметил Путин.