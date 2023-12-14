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Путин ответил на вопрос Лайфа о деле журналистки Баязитовой

Путин признался, что "оторопевает" от сроков в 14 лет за экономические преступления

14 декабря, 11:01

ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос Лайфа о суровом приговоре журналистке Александре Баязитовой. Журналист спросил у главы государства, справедливо ли, что кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в Интернете прокуроры запрашивают 14 лет.

Глава государства признался, что сам "оторопевает" от сроков в 14–19 лет за экономические преступления.

Путин ответил на вопрос Лайфа о деле журналистки Баязитовой. Видео © LIFE

"Все юристы знают: закон суров, но это закон. Когда за какое-то экономическое преступление дают 14 лет... Я сам немножко оторопел, когда услышал (про дело Баязитовой. — Прим. Лайфа), перебор, очевидно. Этот конкретный случай у меня, как у гражданина, вызывает вопросы. Сейчас говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним за нарушения. То, что сделали он или эта женщина, — плохо. Но надо подумать над этим, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что попросит Госдуму ещё раз оценить суровость приговоров и отреагировать.

"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор

"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор

Как сообщал Лайф, Александру Баязитову задержали летом 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. С тех пор журналистка находилась в СИЗО, несмотря на то, что у неё сахарный диабет, гипертония и глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал в переводе под домашний арест. Прокуратура требовала отправить журналистку в колонию на 14 лет, и итоге автора телеграм-канала "Адские бабки" приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом вину она не признала. Владимир Путин, узнав о деле Баязитовой, ранее допустил амнистию для некоторых женщин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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