"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор

Адвокат журналистки Александры Баязитовой, которую сегодня приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщил, что планирует обжаловать решение суда, несмотря на то что наказание ниже минимального предела — статья предполагает срок от семи лет. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Адвокат журналистки Баязитовой Игорь Михеев заявил, что планирует обжаловать приговор. Видео © Telegram / SHOT

"Когда объектом преследования становится журналист, должны быть неопровержимые доказательства вины, поскольку это всегда вызывает волнение в обществе. Все доказательства, представленные обвинением, из области интерпретации. Суд дал им оценку свою. Александра с этой оценкой не согласна", — отметил адвокат Баязитовой Игорь Михеев.

Он добавил, что Баязитова "видит и слышит" Ушакова в первый раз и никогда лично не общалась с топ-менеджером Промсвязьбанка. Адвокат подчеркнул, что неопровержимых доказательств того, что журналистка участвовала в вымогательстве, у банкира нет.

За несколько дней до приговора адвокат второй фигурантки дела — медиатехнолога Ольги Архаровой — сообщала, что Ушаков якобы просил суд назначить фигуранткам дела условный срок. Однако Михеев уточнил, что смягчить приговор вице-президент Промсвязьбанка просил только для Архаровой, так как та перед ним извинилась, для Баязитовой он настаивал на реальном сроке.