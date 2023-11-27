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27 ноября, 12:23

"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор

Адвокат журналистки Баязитовой Михеев заявил, что планирует обжаловать приговор

<p>Журналистка Александра Баязитова в суде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59815" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Журналистка Александра Баязитова в суде. Обложка © Telegram / SHOT

Адвокат журналистки Александры Баязитовой, которую сегодня приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщил, что планирует обжаловать решение суда, несмотря на то что наказание ниже минимального предела — статья предполагает срок от семи лет. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Адвокат журналистки Баязитовой Игорь Михеев заявил, что планирует обжаловать приговор. Видео © Telegram / SHOT

"Когда объектом преследования становится журналист, должны быть неопровержимые доказательства вины, поскольку это всегда вызывает волнение в обществе. Все доказательства, представленные обвинением, из области интерпретации. Суд дал им оценку свою. Александра с этой оценкой не согласна", — отметил адвокат Баязитовой Игорь Михеев.

Он добавил, что Баязитова "видит и слышит" Ушакова в первый раз и никогда лично не общалась с топ-менеджером Промсвязьбанка. Адвокат подчеркнул, что неопровержимых доказательств того, что журналистка участвовала в вымогательстве, у банкира нет.

За несколько дней до приговора адвокат второй фигурантки дела — медиатехнолога Ольги Архаровой — сообщала, что Ушаков якобы просил суд назначить фигуранткам дела условный срок. Однако Михеев уточнил, что смягчить приговор вице-президент Промсвязьбанка просил только для Архаровой, так как та перед ним извинилась, для Баязитовой он настаивал на реальном сроке.

Прокуратура не станет обжаловать приговор журналистке Александре Баязитовой

Прокуратура не станет обжаловать приговор журналистке Александре Баязитовой

В понедельник, 27 ноября, Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы, Архарову — к четырём с половиной. В Следственном комитете подчеркнули, что для вынесения такого решения были собраны "неопровержимые доказательства".

Как сообщал Лайф, журналистка, автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года, несмотря на то что у неё сахарный диабет, гипертония и глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Подобная строгость объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину журналистка не признала.

Напомним, Александра Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно. Прокуратура требовала отправить Баязитову в колонию на 14 лет, а журналистское сообщество настаивает на том, что дело расследовалось с нарушениями.

Никита Осипов
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