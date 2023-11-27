"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор
Адвокат журналистки Баязитовой Михеев заявил, что планирует обжаловать приговор
Журналистка Александра Баязитова в суде. Обложка © Telegram / SHOT
Адвокат журналистки Александры Баязитовой, которую сегодня приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщил, что планирует обжаловать решение суда, несмотря на то что наказание ниже минимального предела — статья предполагает срок от семи лет. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Адвокат журналистки Баязитовой Игорь Михеев заявил, что планирует обжаловать приговор. Видео © Telegram / SHOT
"Когда объектом преследования становится журналист, должны быть неопровержимые доказательства вины, поскольку это всегда вызывает волнение в обществе. Все доказательства, представленные обвинением, из области интерпретации. Суд дал им оценку свою. Александра с этой оценкой не согласна", — отметил адвокат Баязитовой Игорь Михеев.
Он добавил, что Баязитова "видит и слышит" Ушакова в первый раз и никогда лично не общалась с топ-менеджером Промсвязьбанка. Адвокат подчеркнул, что неопровержимых доказательств того, что журналистка участвовала в вымогательстве, у банкира нет.
За несколько дней до приговора адвокат второй фигурантки дела — медиатехнолога Ольги Архаровой — сообщала, что Ушаков якобы просил суд назначить фигуранткам дела условный срок. Однако Михеев уточнил, что смягчить приговор вице-президент Промсвязьбанка просил только для Архаровой, так как та перед ним извинилась, для Баязитовой он настаивал на реальном сроке.
В понедельник, 27 ноября, Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы, Архарову — к четырём с половиной. В Следственном комитете подчеркнули, что для вынесения такого решения были собраны "неопровержимые доказательства".
Как сообщал Лайф, журналистка, автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года, несмотря на то что у неё сахарный диабет, гипертония и глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Подобная строгость объяснялась тем, чтобы обвиняемая "не разглашала подробности уголовного дела". Свою вину журналистка не признала.
Напомним, Александра Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал в переводе под домашний арест. При этом ещё одна фигурантка дела — Инна Чурилова — пошла на сделку со следствием, её перевели под домашний арест, а затем приговорили к четырём годам условно. Прокуратура требовала отправить Баязитову в колонию на 14 лет, а журналистское сообщество настаивает на том, что дело расследовалось с нарушениями.